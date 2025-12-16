Language
    करनाल के कर्मवीर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ही निकली हत्या की मास्टरमाइंड; प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:56 PM (IST)

    हरियाणा के असंध के अरडाना गांव में हुए कर्मवीर हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी, मां और भाई को गिरफ्तार किया गया है। पत ...और पढ़ें

    पत्नी निकली हत्या की मास्टरमाइंड, प्रेमी, मां व भाई संग रची थी साजिश।

    संवाद सहयोगी, असंध। अरडाना गांव में हुए कर्मवीर हत्याकांड मामले में सीआईए असंध को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला करीब एक साल पुराना है गांव अरड़ाना में करमवीर नामक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालाँकि आरोपी पत्नी ने पुरानी बीमारी बता कर मामला रफादफा करने की बात की पर परिजनों ने शंका जाहिर की और 6 नवम्बर को मामला दर्ज हुआ।

    डीएसपी गोरखपाल राणा का बड़ा खुलासा

    डीएसपी गोरखपाल राणा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक कर्मवीर की पत्नी ने अपने प्रेमी, अपनी मां और अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। चारों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने कुछ शंका जाहिर की थी जिसको लेकर पुलिस हरकत में आई।

    मेडिकल रिपोर्ट की जांच की गई जिसमें पुलिस जांच में सामने आए अहम तथ्य पूरी तरह पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। मृतक कर्मवीर की पत्नी पूनम, उसका भाई मोहित, और आरोपी पत्नी पूनम के प्रेमी प्रदीप ने चादर से गला घोट कर हत्या की थी।

    तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ से हुआ खुलासा

    डीएसपी ने बताया कि तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और चौथा आरोपी पत्नी का भाई प्रदीप किसी और मामले में जेल में है, उसे भी रिमांड पर लिया जाएगा। अन्य पहलुओं की भी गहन जांच जारी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।