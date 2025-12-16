करनाल के कर्मवीर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ही निकली हत्या की मास्टरमाइंड; प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश

संवाद सहयोगी, असंध। अरडाना गांव में हुए कर्मवीर हत्याकांड मामले में सीआईए असंध को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला करीब एक साल पुराना है गांव अरड़ाना में करमवीर नामक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालाँकि आरोपी पत्नी ने पुरानी बीमारी बता कर मामला रफादफा करने की बात की पर परिजनों ने शंका जाहिर की और 6 नवम्बर को मामला दर्ज हुआ।

डीएसपी गोरखपाल राणा का बड़ा खुलासा डीएसपी गोरखपाल राणा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक कर्मवीर की पत्नी ने अपने प्रेमी, अपनी मां और अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। चारों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने कुछ शंका जाहिर की थी जिसको लेकर पुलिस हरकत में आई।

मेडिकल रिपोर्ट की जांच की गई जिसमें पुलिस जांच में सामने आए अहम तथ्य पूरी तरह पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। मृतक कर्मवीर की पत्नी पूनम, उसका भाई मोहित, और आरोपी पत्नी पूनम के प्रेमी प्रदीप ने चादर से गला घोट कर हत्या की थी।