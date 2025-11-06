अमेरिका से डिपोर्ट को लेकर सूची आई सामने, दो युवतियों समेत 14 के नाम; जांच में जुटी पुलिस समेत खुफिया एंजेसी
करनाल में अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवक-युवतियों की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस और प्रशासन इस सूची की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियां इसे सही मान रही हैं। सूची में 14 युवकों और दो युवतियों के नाम हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, करनाल। अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवक, युवतियों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दो लड़कियों सहित 14 युवकों के नाम व गांव का पता है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये युवक-युवती अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यह लिस्ट असली है या नकली इसकी जानकारी पुलिस विभाग को भी नहीं है।
जिला प्रशासन इस सूची की पुष्टि नहीं कर रहा है, हालांकि खुफिया एजेंसी इसे सही मान रही हैं। हालांकि, ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक ये लोग अपने घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनके पास अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवक-युवतियों की कोई जानकारी नहीं है। जो लिस्ट वायरल हो रही है, उसकी जांच की जा रही है।
वहीं इस लिस्ट की जांच खुफिया एजेंसी भी कर रही है। बता दें इससे पहले 26 अक्टूबर को अमेरिका से डिपोर्ट होकर हवाई जहाज में आए करनाल के 16 युवक शामिल थे। इस बारे में करनाल सिक्योरिटी ब्रांच के प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवकों की कोई जानकारी नहीं है। जो लिस्ट वायरल हो रही है उसकी जांच की जा रही है।
उधर, खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि सूची पहले जाती है। डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल फ्लाइट आती है। जैसे ही कोई फ्लाइट आएगी तो इस बारे में जानकारी ली जाएगी।
ये है वायरल लिस्ट में नाम
असंध के गांव सालवन के फेजपुरखेड़ा निवासी राकेश, आरके पुरम पार्ट टू निवासी स्नेहा, सौंकड़ा निवासी हरपिंदर, बांसा निवासी सुरमुख, इंद्री निवासी अभिषेक, पधाना निवासी राजीव कुमार, भादसों निवासी कुलप्रीत सिंह, मनोज कुमार, कैमला घरौंडा निवासी अंकित, विक्रम, संधीर गांव निवासी विकास, सेक्टर 16 निवासी आर्यन संधू, निक्का सिंह डेरा तरावड़ी राहुल, कर्ण विहार निवासी सुशमा का नाम लिस्ट में है।
