अमेरिका से डिपोर्ट को लेकर सूची आई सामने, दो युवतियों समेत 14 के नाम; जांच में जुटी पुलिस समेत खुफिया एंजेसी

जागरण संवाददाता, करनाल। अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवक, युवतियों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दो लड़कियों सहित 14 युवकों के नाम व गांव का पता है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये युवक-युवती अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यह लिस्ट असली है या नकली इसकी जानकारी पुलिस विभाग को भी नहीं है।

जिला प्रशासन इस सूची की पुष्टि नहीं कर रहा है, हालांकि खुफिया एजेंसी इसे सही मान रही हैं। हालांकि, ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक ये लोग अपने घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनके पास अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवक-युवतियों की कोई जानकारी नहीं है। जो लिस्ट वायरल हो रही है, उसकी जांच की जा रही है।

वहीं इस लिस्ट की जांच खुफिया एजेंसी भी कर रही है। बता दें इससे पहले 26 अक्टूबर को अमेरिका से डिपोर्ट होकर हवाई जहाज में आए करनाल के 16 युवक शामिल थे। इस बारे में करनाल सिक्योरिटी ब्रांच के प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवकों की कोई जानकारी नहीं है। जो लिस्ट वायरल हो रही है उसकी जांच की जा रही है।