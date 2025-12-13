करनाल में दिनदहाड़े लूट की वारदात, स्कॉर्पियो सवार लुटेरे बजरी से भरा ट्रक लेकर हुए उड़नछू

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल जिले के इंद्री पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ट्रक लूट की वारदात सामने आई है। नौरता गांव के समीप बजरी से भरा ट्रक लेकर करनाल की ओर जा रहे चालक को बदमाशों ने रास्ते में रोककर ट्रक और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जगाधरी निवासी मतलूब शुक्रवार रात पौंटा साहिब से बजरी लोड कर ट्रक लेकर करनाल के लिए निकला था। जब वह नौरता गांव से कुछ आगे पहुंचा, तभी बिना नंबर की काले रंग की स्कार्पियो में सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने ट्रक रुकवाया और चालक से ट्रक व मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।