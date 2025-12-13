Language
    करनाल में दिनदहाड़े लूट की वारदात, स्कॉर्पियो सवार लुटेरे बजरी से भरा ट्रक लेकर हुए उड़नछू

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    करनाल के इंद्री थाना क्षेत्र में नौरता गांव के पास बदमाशों ने बजरी से लदे ट्रक को लूट लिया। जगाधरी निवासी मतलूब, जो ट्रक चालक है, पौंटा साहिब से बजरी

    Hero Image

    स्कोर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने बजरी से लोड ट्रक को लूटा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल जिले के इंद्री पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ट्रक लूट की वारदात सामने आई है। नौरता गांव के समीप बजरी से भरा ट्रक लेकर करनाल की ओर जा रहे चालक को बदमाशों ने रास्ते में रोककर ट्रक और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जगाधरी निवासी मतलूब शुक्रवार रात पौंटा साहिब से बजरी लोड कर ट्रक लेकर करनाल के लिए निकला था। जब वह नौरता गांव से कुछ आगे पहुंचा, तभी बिना नंबर की काले रंग की स्कार्पियो में सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने ट्रक रुकवाया और चालक से ट्रक व मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।

    पीड़ित के अनुसार लूटे गए ट्रक की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये है। घटना के बाद से चालक दहशत में है। उसने पुलिस से बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर ट्रक बरामद करने की मांग की है।

    लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना इंद्री मेंमामला दर्ज कर लिया गया है।

    हैड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। बदमाशों की तलाश के लिए संभावित रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में जांच तेज कर दी गई है।