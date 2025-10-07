Language
    करनाल में चोरी के शक में दलित युवक को पेड़ पर उलटा लटकाकर पीटा, परिजनों ने DSP को दी शिकायत

    By rakesh chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    इंद्री के एक गांव में चोरी के शक में एक दलित युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई न होने पर डीएसपी से गुहार लगाई। भीम सेना के साथ पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    युवक को पेड़ पर उलटा लटकाकर पीटा, डीएसपी को दी शिकायत।

    संवाद सहयोगी, इंद्री। हलका इंद्री के एक गांव में चोरी के शक में अनुसूचित जाति के एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवक की मां द्वारा मामले की शिकायत पुलिस थाना में की गई, लेकिन कई दिन तक कार्रवाई नहीं होने के बाद अब महिला ने डीएसपी को शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।

    वारदात एक अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है। मामले से संबंधित एक वीडियो क्लिप भी शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध है जिसमें कुछ ग्रामीण एक युवक के हाथ पकड़ पेड़ से सटाकर डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं, युवक चिल्ला रहा है और मौके पर अनेक लोग जमा हैं।

    सोमवार को भीम सेना समस्त भारत संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र मान को साथ लेकर पीड़ित परिवार डीएसपी के दरबार में पहुंचा और सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शिकायतकर्ता महिला संतोष ने डीएसपी को दी शिकायत में बताया कि उनके गांव में एक धार्मिक स्थान है, जहां सुबह-शाम लड़के बैठे रहते हैं।

    एक अक्टूबर को वहां एक लड़का बैठा हुआ था, उसी समय ग्रामीणों ने उस युवक को चोरी के शक में पकड़कर उसके साथ मारपीट की थी और इस युवक पर दबाव बनाया कि तुम्हारे साथ और कौन-कौन शामिल हैं?

    शिकायतकर्ता महिला के अनुसार उसी समय लोगों के दबाव में आकर उस युवक ने फोन कर उनके लड़के को वहां बुला लिया, जबकि उनके लड़के का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उस दिन उनका लड़का कोर्ट में तारीख पर गया हुआ था और जब उनका लड़का करनाल से आया तो गांव के लोगों ने लड़के पकड़कर जाति सूचक शब्द कहे और 20-25 व्यक्तियों ने उनके लड़के को बंधक बना पेड़ से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटा। लड़के के शरीर पर कई जगह चोटें मारी गईं। लाठी-डंडों से भी पीटा गया।

    जिसकी एक वीडियो क्लिप उसके पास उपलब्ध है। पुलिस जांच अधिकारी जितेंद्र का कहना है कि इस मामले में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह कहीं बार है, इस मामले में शायद एफआईआर दर्ज भी हो गई होगी, इस बारे कल बताएंगे।