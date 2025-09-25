Language
    BMW की 70 की टंकी में डाल दिया 76 लीटर तेल, निकालने पर मिला 57 लीटर; करनाल में गजब हो गया

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:33 AM (IST)

    करनाल में जीटी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक BMW कार में 70 लीटर की टंकी होने के बावजूद 76 लीटर डीजल भरने की पर्ची थमा दी गई जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस की मौजूदगी में टंकी से तेल निकालने पर 57 लीटर ही निकला जबकि टंकी में पहले से 5 लीटर तेल था।

    बीएमडब्ल्यू कार चालक के साथ करनाल में की गई गड़बड़ी, पुलिस भी पहुंची।

    जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर अल्फा सिटी के समीप तेजेंद्रा पेट्रोल पंप पर डीजल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बुधवार की दोपहर को बीएमडब्ल्यू कार की 70 लीटर की टंकी में चालक को पेट्रोल पंप पर कार्यरत महिला कर्मचारी ने 76 लीटर तेल की पर्ची थमा दी।

    पर्ची देख हैरानी जताते हुए चालक ने कहा कि उसकी गाड़ी की टंकी ही 70 लीटर की है, तो इसमें 76 लीटर तेल कैसे डाल दिया गया? विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को बुलाना पड़ा।

    पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी की टंकी से तेल बाहर निकाला गया तो यह 57 लीटर ही मिला। करीब दो घंटे तक यह हाई वोल्टेज हंगामा होता रहा है। पूरा घटनाक्रम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    पर्ची देख हैरान हो गया चालक, टंकी में पहले था पांच लीटर

    डीजल चालक रविंद्र ने बताया कि वह पेट्रोल पंप पर कार में डीजल डलवाने के लिए पहुंचा। पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी थी। उसने उसे कहा कि कार की टंकी फुल कर दो। महिला कर्मचारी ने टंकी फुल कर दी। महिला कर्मचारी ने 76.70 लीटर डीजल की पर्ची उसके हाथ में थमा दी।

    चालक ने कहा कि यह कैसे हुआ? कार की टंकी तो 70 लीटर की है, आपने 76.70 लीटर डीजल कैसे डाल दिया? इस बात को लेकर पेट्रोल पंप पर बहस हो गई और मामला बढ़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी।

    कार की टंकी से 20 लीटर कम डीजल निकला

    कार चालक रविंद्र ने बताया कि कई घंटे के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कार से तेल निकालने की बात मानी। जब कार की टंकी से तेल निकाला तो वह 57 लीटर निकाला। इसमें जब वह पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आया था तब उसकी कार में पहले से ही पांच लीटर से अधिक तेल था। ऐसे में पेट्रोल कर्मचारी ने करीब 20 लीटर तेल की गड़बड़ी की है।

    शिकायत आई तो करेंगे जांच: डीएफएससी

    पेट्रोल पंप मैनेजर का कहना है कि अभी कार की टंकी में तेल बाकी है। मैकेनिक ने कहा कि टंकी खोलने के बाद ही पूरा तेल बाहर आएगा। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी एसआई संदीप ने बताया कि कार चालक जो शिकायत देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, डीएफएससी अनिल कुमार ने कहा कि शिकायत आई तो इस मामले की जांच कराई जाएगी।