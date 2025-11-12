कैथल में रात को टीन के खोखे में लगाई आग, अंदर सो रहा युवक झुलसा
कैथल में एक टीन के खोखे में आग लगने से अंदर सो रहा युवक झुलस गया। रमेश नामक व्यक्ति ने अजय पर रंजिश के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और घायल हेल्पर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कैथल। रात के समय टीन के एक खोखे में आग लगने के लिए उसमें सो रहा युवक झुलस गया। रेलवे स्टेशन वाल्मीकि बस्ती निवासी रमेश कुमार की शिकायत पर अजय के विरुद्ध सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि उसका सब्जी मंडी के पास रेहड़ी ठेहली अड्डा पर टीन का खोखा है। मैं उसमें अंडे बेचने का काम करता हूं और एक हेल्पर कैथल निवासी तावड़े उर्फ रोहताश को लगाया हुआ है। रोहताश रात को खोखे में ही सो जाता है। दस नवंबर को वह और उसका दोस्त विजय रात करीब नौ बजे घर चले गए थे।
रात नौ बजकर 50 मिनट पर उसके पास सूचना आई कि किसी ने उसके खोखे में आग लगा दी है। वह और विजय उसी समय खोखा के पास चले गए थे। वहां जाकर देखा तो खोखा में आग लगी हुई थी। तभी डायल 112 और दमकल विभाग की टीम को भी सूचना दे दी गई थी।
विभाग की गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी में उसका हेल्पर रोहताश भी झुलस गया था। उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि रंजिश के कारण यह आगजनी आरोपित अजय ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर की है। पहले भी उसके खोखे में एक बार आग लगा दी गई थी। सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
