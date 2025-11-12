कैथल में रात को टीन के खोखे में लगाई आग, अंदर सो रहा युवक झुलसा

जागरण संवाददाता, कैथल। रात के समय टीन के एक खोखे में आग लगने के लिए उसमें सो रहा युवक झुलस गया। रेलवे स्टेशन वाल्मीकि बस्ती निवासी रमेश कुमार की शिकायत पर अजय के विरुद्ध सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि उसका सब्जी मंडी के पास रेहड़ी ठेहली अड्डा पर टीन का खोखा है। मैं उसमें अंडे बेचने का काम करता हूं और एक हेल्पर कैथल निवासी तावड़े उर्फ रोहताश को लगाया हुआ है। रोहताश रात को खोखे में ही सो जाता है। दस नवंबर को वह और उसका दोस्त विजय रात करीब नौ बजे घर चले गए थे।

रात नौ बजकर 50 मिनट पर उसके पास सूचना आई कि किसी ने उसके खोखे में आग लगा दी है। वह और विजय उसी समय खोखा के पास चले गए थे। वहां जाकर देखा तो खोखा में आग लगी हुई थी। तभी डायल 112 और दमकल विभाग की टीम को भी सूचना दे दी गई थी।