    कैथल में ठंड से युवक की मौत, सड़क हादसे में दो की गई जान

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    कैथल में बस स्टैंड के सामने एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान गांव करोड़ा के संजय के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि नशे के कारण और ठंड लगने ...और पढ़ें

    कैथल में ठंड से युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण टीम, पानीपत। कैथल में बस स्टैंड गेट के सामने आटो स्टैंड की तरफ तख्त पर सोमवार सुबह युवक का शव मिला। गांव करोड़ा के संजय (40) के रूप में पहचान हुई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि उसने कोई नशा किया हुआ था।

    इसके कारण वह वहीं पर गिर गया और ठंड ज्यादा होने के कारण उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह करीब नौ बजे सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर एक युवक का शव मिला है।

    उधर, करनाल में धुंध के कारण हुए दो हादसों में दो लोगों की जान चली गई। ब्रह्मानंद चौक पर समीप रहने वाला गुरविंद्र सिंह रविवार रात को ई रिक्शा चलाता हुआ नमस्ते चौक से घर की तरफ आ रहा था तो एक तेज रफ्तार कार चालक ने उसकी ई रिक्शा को टक्कर मार दी।

    अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे हादसे में बसंत विहार निवासी 20 वर्षीय अभिषेक बाइक से सुबह के समय शेलर में काम करने जा रहा था। मेरठ चौक पर वह डिवाइडर से टकरा गया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य हादसे में मेरठ रोड पर धुंध में एक ट्रक भी रात को डिवाइडर से टकरा गया।