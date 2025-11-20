Language
    कैथल: विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति-जेठ और सास सहित चार नामजद

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:39 PM (IST)

    कैथल के गांव नरड़ में विवाहिता सीमा देवी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति, जेठ, सास और जेठानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल वाले हार्ट फेल होने की बात कह रहे हैं। सीमा की यह दूसरी शादी थी और उसका एक बेटा भी है। परिजनों ने बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है।

    कैथल: विवाहिता की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोट

    जागरण संवाददाता, कैथल। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई गांव नरड़ निवासी सीमा देवी की मौत के मामले में तितरम थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। मृतका के भाई गुरुग्राम निवासी कमल की शिकायत पर गांव नरड़ निवासी पति संदीप चहल, जेठ दीपक, सीमा की सास और जेठानी देवकी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तितरम थाना में केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में कमल ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बहन की हत्या की है जबकि ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि सीमा की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। सीमा ने करीब चार वर्ष पहले गांव नरड़ (कैथल) के रहने वाले संदीप चहल से प्रेम विवाह किया था। सीमा की यह दूसरी शादी थी। पहले पति से उसका तलाक हो चुका था और पहली शादी से सीमा के पास 11 साल का बेटा भी है।

    संदीप चहल से भी एक बच्चा है। स्वजन ने बताया कि घर में एक दिन पहले बेटा पैदा हुआ था। जब उन्होंने बधाई देने के लिए सीमा के पास गांव नरड़ में फोन किया तो उसके पति संदीप ने फोन उठाया और बताया कि सीमा की तो मौत हो चुकी है।

    उन्होंने उसका बुधवार को संस्कार भी कर दिया है। स्वजन ने कहा कि जब सीमा की हार्ट फेल होने से मौत हुई थी तो उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। आरोप है कि उनकी बेटी सीमा की हत्या की गई है। सीमा के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था।

    उससे पैसों की मांग भी की जाती थी। इसके बारे में सीमा ने उन्हें पहले भी बताया था। इस मामले को लेकर सीमा के स्वजन बुधवार शाम को एसपी से मिलने भी गए थे और केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।