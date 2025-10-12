प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार; आरोपी निकला मामा का लड़का

जागरण संवाददाता, कैथल। अवैध संबंध के चलते मारपीट कर युवक दीपक की हत्या करने के मामले की जांच सिटी थाना के एसआइ राजकुमार और सीआइए-वन प्रभारी एसआइ जसवंत की संयुक्त टीम ने की। टीम ने महिला आरोपित रजवैली डगरुआ पूर्णिया डगरूआ हाट बिहार निवासी अंजली और कवैया जिला पूर्णिया बिहार निवासी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों को 11 अक्टूबर की शाम खुराना रोड ड्रेन पुल के पास से पकड़ा गया है।

प्रेम प्रसंग के चलते ही दीपक की हत्या की गई थी। पूछताछ में सामने आया कि अंजलि व कृष्ण का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर दीपक व कृष्ण का छह अक्टूबर को झगड़ा हो गया था। उसी समय कृष्ण व अंजलि ने मिलकर लात घूसों से दीपक को गंभीर चोटें मारी थीं। दोनों आरोपित दीपक को कमरे में बंद कर फरार हो गए थे। चोट के कारण बाद में दीपक की मृत्यु हो गई थी।

दोनों आरोपितों को रविवार को अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपित कृष्ण मृतक दीपक के मामा का लड़का है। गांव डेरा गदला पट्टी अफगान कैथल निवासी गुरनाम सिंह की शिकायत के अनुसार उसके पास रजवैली हगरुआ पूर्णिया डगरूआ हाट बिहार निवासी दीपक, उसकी पत्नी अंजलि व दीपक का साढ़े पांच वर्षीय लड़का और कवैया जिला पूर्णिया बिहार निवासी कृष्ण कुमार दो महीने पहले रहने आए थे।

शिकायत में बताया था कि मृतक और आरोपित उसके पशुबाड़ा में बने कमरे में एक साथ रहते थे। छह अक्टूबर को करीब आठ बजे अंजलि, दीपक व कृष्ण आपस में लड़ाई झगड़ा किए थे। इसमें अंजलि व कृष्ण ने दीपक को काफी चोटें मारी थीं। अंजलि व कृष्ण दीपक को कमरे में बंद करके मौके से भाग गए थे। इसके बाद में दीपक का नागरिक अस्पताल कैथल में इलाज करवा दवाई दिलाकर घर ले आए थे।