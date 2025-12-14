Haryana Weather: ठंड और कोहरा बना गेहूं के लिए संजीवनी, कैथल में दिनभर छाए रहे बादल

जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में शनिवार को मौसम में बदलाव आया है। सुबह के समय गहरी धुंध से जन-जीवन प्रभावित रहा, वहीं दिनभर आसमान में बादल भी छाए रहे।

जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम बदलने से गेहूं व सरसों की फसलों में फायदा होगा। धुंध के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री दर्ज किया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में ठंड बढ़ेगी और धुंध भी पड़ सकती है।

कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश वर्मा ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से अच्छी ठंड पड़ रही है। सुबह के समय कोहरा भी अच्छा पड़ा।

ठंड और कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, गेहूं की फसलों को उतना ही फायदा होगा, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होने से उत्पादन भी अच्छा निकलता है।

किसान महेंद्र और राजेश ने बताया कि यह मौसम गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, गेहूं में पहला पानी लगा दिया था, अब दूसरा पानी लगाने की तैयारी है, ठंड पड़ने से गेहूं की फसल भी अच्छी होगी।



मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी जरूरी है। मौसम में बदलाव के साथ ही स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है।