Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Weather: ठंड और कोहरा बना गेहूं के लिए संजीवनी, कैथल में दिनभर छाए रहे बादल

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:17 AM (IST)

    कैथल में मौसम में बदलाव आया है। सुबह के समय गहरी धुंध छाई रही और दिनभर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई। मौसम बदलने से गेहूं व सरसों की फसलों ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौसम में आया बदलाव, सुबह पड़ी धुंध, दिन में छाए रहे बादल (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में शनिवार को मौसम में बदलाव आया है। सुबह के समय गहरी धुंध से जन-जीवन प्रभावित रहा, वहीं दिनभर आसमान में बादल भी छाए रहे।

    जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम बदलने से गेहूं व सरसों की फसलों में फायदा होगा। धुंध के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री दर्ज किया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में ठंड बढ़ेगी और धुंध भी पड़ सकती है।

    कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश वर्मा ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से अच्छी ठंड पड़ रही है। सुबह के समय कोहरा भी अच्छा पड़ा।

    ठंड और कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, गेहूं की फसलों को उतना ही फायदा होगा, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होने से उत्पादन भी अच्छा निकलता है।

    किसान महेंद्र और राजेश ने बताया कि यह मौसम गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, गेहूं में पहला पानी लगा दिया था, अब दूसरा पानी लगाने की तैयारी है, ठंड पड़ने से गेहूं की फसल भी अच्छी होगी।

    मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी जरूरी है। मौसम में बदलाव के साथ ही स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खांसी, जुकाम, बुखार और गले में इंफेक्शन के मामले बढ़ने लगे हैं। नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन करीब 100 से अधिक मौसम संबंधी बीमारी की समस्या लेकर मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सक लोगों को आवश्यक दवाएं देने के साथ-साथ ठंड से बचाव और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।