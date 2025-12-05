पंजाबी सॉन्ग पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मनीषा ने रिवॉल्वर में भरी गोली, वीडियो वायरल के बाद इंस्टाग्राम से क्यों हटाई?

जागरण संवाददाता, कैथल। डिफेंस कालोनी निवासी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मनीषा मौण ने रिवॉल्वर में गोलियां भरते हुए का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया था। वीडियो वायरल हुआ तो खिलाड़ी ने उसे अपने अकाउंट से हटा दिया था। हालांकि मनीषा का कहना है कि वीडियो करीब एक साल पुराना था और उसके हाथ में खिलौना पिस्तौल थी। मनीषा मौण 28 नवंबर को झज्जर निवासी हितेश से विवाह कर चुकी हैं।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मनीषा किसी शादी समारोह में गई हुई हैं। वहां हाथ में रिवाल्वर लेकर उसमें कारतूस लोड कर रही थी। वीडियो में पंजाबी गाना भी बज रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मनीषा ने कहा था कि वीडियो शौकिया तौर पर बनाई थी और उसे हटा दिया गया था। उसके हाथ में तो दीपावली पर पटाखे बजाने वाली नकली पिस्तौल थी। बताया जा रहा है कि मनीषा के हाथ में उस समय लाइसेंसी रिवाल्वर थी।

बता दें कि हरियाणा पुलिस की तरफ से अब सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट करने वालों पर नजर रखी जा रहा है। हरियाणा में गन कल्चर को प्रमोट करने वाले हरियाणवी गानों पर भी बैन लगाया गया है। मनीषा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उनके सोशल मीडिया पर 18 हजार से अधिक फालोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी फोटो हैं।