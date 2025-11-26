कैथल में दो नाबालिग बहनों का अपहरण, पड़ोस के 8 लोगों पर केस दर्ज
कैथल में दो नाबालिग बहनों के अपहरण का मामला सामने आया है। सेक्टर-21 निवासी एक महिला ने पड़ोसियों पर अपहरण का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत में बताया कि 23 नवंबर को उसकी दो बेटियां घर पर अकेली थीं, तभी आरोपियों ने उनका अपहरण कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नाबालिगों की तलाश जारी है। महिला ने अनहोनी की आशंका जताई है।
जागरण संवाददाता, कैथल। दो सगी नाबालिग बहनों का अपहरण करने का मामला सामने आया है। सेक्टर-21 के पास स्थित एक कालोनी निवासी महिला कि शिकायत पर पड़ोस में ही रहने वाले आरोपित सागर, अणन, मेजर, लाली, कमल, अरुण, करतार सहित आठ लोगों पर सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल नाबालिगों की तलाश की जा रही है और आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
नाबालिगों की मां ने शिकायत में बताया कि वे सेक्टर-21 के पास एक बस्ती में रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। 23 नवंबर को उनके परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने काम से शहर में चले गए। इस दौरान उसकी करीब 13 और 14 वर्ष की दो नाबालिग बेटियां घर पर अकेली थी।
दोपहर के समय उन्हें अकेला पाकर सभी आरोपित दोनों बेटियों को अपहरण करके ले गए। उन्होंने अपने स्तर पर लड़कियों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शिकायतकर्ता ने अनहोनी की आशंका भी जताई है।
सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही नाबालिगों को तलाश कर स्वजन को सौंप दिया जाएगा।
