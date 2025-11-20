कैथल: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, पूंडरी। क्षेत्र के राजौंद मार्ग पर वीरवार देर शाम को दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पूंडरी कैंची चौक से जटहेड़ी गांव के बीच दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई।

इसमें एक युवक लविश (18 वर्ष) व एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पवन कुमार ( 55 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई और बाकि दो अन्य युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांव पिलनी निवासी लविश, आशु और दीपांशु एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पाई से पूंडरी आ रहे थे और सामने से गांव राहड़ा निवासी पवन पुत्र जसवंत सिंह जोकि अपनी मोटरसाइकिल पर पूंडरी से राहड़ा की तरफ जा रहा था।

कैंची चौक के पास दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मोटरसाइकिल के चालकों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि लविश के पीछे बैठे आशु व दीपांशु को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।