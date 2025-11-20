Language
    कैथल: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत

    By Surender Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:15 PM (IST)

    पूंडरी के राजौंद मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान लविश और पवन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना पूंडरी कैंची चौक के पास हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे लविश और दूसरी पर सवार पवन की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    कैथल: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, पूंडरी। क्षेत्र के राजौंद मार्ग पर वीरवार देर शाम को दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पूंडरी कैंची चौक से जटहेड़ी गांव के बीच दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    इसमें एक युवक लविश (18 वर्ष) व एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पवन कुमार ( 55 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई और बाकि दो अन्य युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांव पिलनी निवासी लविश, आशु और दीपांशु एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पाई से पूंडरी आ रहे थे और सामने से गांव राहड़ा निवासी पवन पुत्र जसवंत सिंह जोकि अपनी मोटरसाइकिल पर पूंडरी से राहड़ा की तरफ जा रहा था।

    कैंची चौक के पास दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मोटरसाइकिल के चालकों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि लविश के पीछे बैठे आशु व दीपांशु को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    जांच अधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि पुलिस को राहगीरों ने मामले की सूचना दी थी। पुलिस ने सभी को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, जहां चिकित्सकों ने गांव पिलनी निवासी लविश व गांव राहड़ा निवासी पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना में घायल आशु व दीपांशु का इलाज चल रहा है।