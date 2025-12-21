'बहन को तंग किया इसलिए मारा चाकू...', कैथल में छात्र पर चाकू से हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव शेरगढ़ स्कूल के बाहर एक किशाेर छात्र पर चाकू से वार करके जानलेवा हमला करने के मामले में तितरम थाना पुलिस के एसआइ जोगिंद्र की टीम ने जांच की। टीम ने आरोपित कैथल निवासी आजाद व बंटी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्योदा रोड निवासी सुरेंद्र की शिकायत पर आरोपित आजाद, बंटी, पवन, प्रिंस सहित दो अन्य युवकों के विरुद्ध तितरम थाना में केस दर्ज किया गया है। घायल छात्र का इलाज चंडीगढ़ पीजीआइ में चल रहा है। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि 19 दिसंबर की शाम करीब चार बजे गांव शेरगढ़ स्कूल के बाहर कई युवकों ने 12वीं में पढ़ने वाले किशोर का रास्ता रोककर चाकू से वार करके कातिलाना हमला किया था। किशोर की पहचान 16 वर्षीय प्योदा रोड कैथल निवासी अंकित के रूप में हुई थी।