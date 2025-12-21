'बहन को तंग किया इसलिए मारा चाकू...', कैथल में छात्र पर चाकू से हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
कैथल में, शेरगढ़ स्कूल के बाहर एक किशोर छात्र पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आजाद और बंटी नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया है। घायल छात्र, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कैथल। गांव शेरगढ़ स्कूल के बाहर एक किशाेर छात्र पर चाकू से वार करके जानलेवा हमला करने के मामले में तितरम थाना पुलिस के एसआइ जोगिंद्र की टीम ने जांच की। टीम ने आरोपित कैथल निवासी आजाद व बंटी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्योदा रोड निवासी सुरेंद्र की शिकायत पर आरोपित आजाद, बंटी, पवन, प्रिंस सहित दो अन्य युवकों के विरुद्ध तितरम थाना में केस दर्ज किया गया है। घायल छात्र का इलाज चंडीगढ़ पीजीआइ में चल रहा है।
डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि 19 दिसंबर की शाम करीब चार बजे गांव शेरगढ़ स्कूल के बाहर कई युवकों ने 12वीं में पढ़ने वाले किशोर का रास्ता रोककर चाकू से वार करके कातिलाना हमला किया था। किशोर की पहचान 16 वर्षीय प्योदा रोड कैथल निवासी अंकित के रूप में हुई थी।
घायल युवक पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। युवक के पिता के ब्यान पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित युवकों ने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपित युवकों में से एक युवक की बहन को अंकित तंग कर रहा था। इसकी रंजिशन उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया था। पूछताछ के लिए दोनों आरोपितों का एक दिन का रिमांड हासिल किया गया है।
