कैथल में दर्दनाक हादसा, दुकान में घुसी अनियंत्रित कार; महिला की मौत

संवाद सहयोगी, कलायत। रेलवे रोड पर अनाज मंडी के नजदीक सुबह करीब नौ बजे संतुलन बिगडऩे से एक आल्टो गाड़ी 55 वर्षीय निजी सफाईकर्मी शीला देवी को चपेट में लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मोती लाल के करियाना स्टोर में जा घुसी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुर्घटना में करियाना स्टोर बुरी तरह तहस-नहस हो गया। मालिक मोती लाल व उनके परिवार के सदस्य बाल-बाल बचे। हादसे में जख्मी महिला को पहले कलायत उपरांत जिला नागरिक अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के डाक्टरों ने महिला को मृतक घोषित कर दिया।

कलायत पुलिस थाना प्रबंधक बलबीर सिंह ने बताया कि मृतक महिला के बेटे की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। मृतक के बेटे नवीन ने बताया कि युवक ने गाड़ी को तेज व लापरवाही से चलाते हुए अनाज मंडी की तरफ जा रही उसकी माता को चपेट में ले लिया।