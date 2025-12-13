Language
    कैथल में दर्दनाक हादसा, दुकान में घुसी अनियंत्रित कार; महिला की मौत

    By Surender Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    कैथल के कलायत में रेलवे रोड पर एक अनियंत्रित आल्टो कार ने 55 वर्षीय सफाईकर्मी शीला देवी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में कार एक दुक ...और पढ़ें

    कैथल में दर्दनाक हादसा, महिला की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, कलायत। रेलवे रोड पर अनाज मंडी के नजदीक सुबह करीब नौ बजे संतुलन बिगडऩे से एक आल्टो गाड़ी 55 वर्षीय निजी सफाईकर्मी शीला देवी को चपेट में लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मोती लाल के करियाना स्टोर में जा घुसी।

    दुर्घटना में करियाना स्टोर बुरी तरह तहस-नहस हो गया। मालिक मोती लाल व उनके परिवार के सदस्य बाल-बाल बचे। हादसे में जख्मी महिला को पहले कलायत उपरांत जिला नागरिक अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के डाक्टरों ने महिला को मृतक घोषित कर दिया।

    कलायत पुलिस थाना प्रबंधक बलबीर सिंह ने बताया कि मृतक महिला के बेटे की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। मृतक के बेटे नवीन ने बताया कि युवक ने गाड़ी को तेज व लापरवाही से चलाते हुए अनाज मंडी की तरफ जा रही उसकी माता को चपेट में ले लिया।

    पुलिस व स्वजन द्वारा घायल महिला को स्थानीय अस्पताल ले जा गया। डाक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया।

    घटना के समय मौके पर कुछ नगर पालिका सफाई कर्मी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी सडक़ के बीचों-बीच तेज गति से आई। देखते ही देखते वाहन चालक ने महिला को जख्मी करते हुए दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया।