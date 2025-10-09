Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत; ड्राइवर पर केस दर्ज

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    कैथल में करनाल रोड पर छोटूराम चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से 62 वर्षीय कृष्ण कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के बेटे अमनदीप की शिकायत पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कृष्ण कुमार, जो एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक थे, बाजार जा रहे थे जब यह दुखद घटना घटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैथल में ट्रक हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल बुधवार को रात करीब पौने आठ बजे करनाल रोड छाेटूराम चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से डिफेंस कालोनी निवासी 62 वर्षीय कृष्ण कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के बेटे अमनदीप की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में बताया कि उसके पिता कृष्ण कुमार बुधवार को शाम के समय बाजार जाने के लिए घर से बाइक लेकर निकले थे। जैसे ही वे छोटूराम चौक के पास पहुंचे तो एक ट्रक चालक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

    ट्रक को बाइक के ऊपर चढ़ा दिया और पहिए के नीचे आने से उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।

    राहगीरों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी। राहगीरों की सहायता से ही शव को नागरिक अस्पताल लाया गया। कृष्ण कुमार पशुओं के डाक्टर थे और वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। वे अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं।

    सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। शव को पोस्टमार्टमकरवानेकेबादस्वजन को सौंप दिया है। मृतक के बेटे की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।