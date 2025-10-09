कैथल में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत; ड्राइवर पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, कैथल। बुधवार को रात करीब पौने आठ बजे करनाल रोड छाेटूराम चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से डिफेंस कालोनी निवासी 62 वर्षीय कृष्ण कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के बेटे अमनदीप की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत में बताया कि उसके पिता कृष्ण कुमार बुधवार को शाम के समय बाजार जाने के लिए घर से बाइक लेकर निकले थे। जैसे ही वे छोटूराम चौक के पास पहुंचे तो एक ट्रक चालक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

ट्रक को बाइक के ऊपर चढ़ा दिया और पहिए के नीचे आने से उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।

राहगीरों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी। राहगीरों की सहायता से ही शव को नागरिक अस्पताल लाया गया। कृष्ण कुमार पशुओं के डाक्टर थे और वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। वे अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं।