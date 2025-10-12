Kaithal News: दुकान से चोरी करने के मामले में चोर गिरफ्तार, पांच वारदातें सुलझी

जागरण संवाददाता, कैथल। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ टीम ने एक शातिर चोर को काबू किया है। पूछताछ के दौरान चीका क्षेत्र में पांच दुकानों से नकदी व अन्य सामान चुराने की वारदातें सुलझी हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चीका निवासी संजय कुमार कि शिकायत के अनुसार उसकी बिजली बोर्ड के सामने संजय हेयर ड्रेसर नाम की दुकान है।

तीन अक्टूबर रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद करके घर चला गया था। अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो पाया कि चोर रात को दुकान से करीब 8500 रुपये नकदी व अन्य सामान चोरी करके ले गया। इस बारे में चीका थाना में केस दर्ज किया गया था। एसपी उपासना के आदेशों पर मामले की जांच एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआइ प्रदीप कुमार की अगुवाई में एचसी ईशम सिंह की टीम ने की।

टीम ने आरोपित गांव मोतीपुर, जिला सुपौल (बिहार) निवासी राहुल उर्फ रविंद्र को काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने इस चोरी के अलावा चीका क्षेत्र में दुकानों से चोरी की चार अन्य वारदातों को अंजाम देना माना है। ये चोरी 18 अगस्त को मंगला सेनेटरी की दुकान गुहला रोड से टुंटिया, अन्य सामान और नौ हजार रुपये।