पंजाब में बेटी के घर गई थी महिला, चोरों ने मौका देखकर घर से उड़ी दिए गहने (File Photo)

जागरण संवाददाता, कैथल। चोर एक घर से नकदी और आभूषण चोरी कर ले गए। गांव जगदीशपुरा निवासी मनजीत कौर की शिकायत पर सदर थाना में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि वह गांव में रहती है। परिवार के अन्य सदस्य गांव के बाहर रहते हैं। 23 सितंबर को वह अपने घर से अपनी बेटी के घर राजपुरा पंजाब गई हुई थी। आठ अक्टूबर काे सुबह 10 बजे उसके पास पड़ोसियों का फोन आया कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। घर का सामान बिखरा हुआ है।

वह शाम को अपने घर पर पहुंची तो देखा कि उसके घर के ताले टूटे पड़े थे। कमरों के अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोर उसके मकान का ताला तोड़कर वहां से सोने की दो अंगूठी और सोने की एक चैन, चांदी की पैरों की पाजेब और 10 हजार रुपये नकदी चोरी कर ले गए।