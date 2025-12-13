परिवार गहरी नींद में सो रहा था, चोरों ने उड़ाया साढ़े 5 तोला सोना और 1 लाख कैश, कैथल के सीवन में बड़ी चोरी

संवाद सहयोगी, सीवन। नगर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब वे सोए हुए मकान मालिक के कमरे तक में घुसकर बेखौफ चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सीवन क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने रात के समय घर में घुसकर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जबकि मकान मालिक घर के एक कमरे में गहरी नींद में सो रहा था।

मकान मालिक राजेंद्र सैनी ने बताया कि रोजाना की तरह रात को अपने कमरे में सो गए थे। सुबह करीब 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मुख्य गेट की कुंडी खुली हुई थी। इससे उन्हें शक हुआ।

जब उन्होंने साथ वाले कमरे में जाकर देखा तो वहां अलमारी खुली हुई थी और कपड़े इधर-उधर बिखरे पड़े थे। राजेंद्र सैनी के अनुसार चोरों ने साथ की दुकानों की पैड़ी का सहारा लेकर उनके मकान में प्रवेश किया और बड़ी ही सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

चोर अलमारी से लगभग साढ़े पांच तोला सोने के जेवरात, चांदी की पाजेब, चांदी का एक कड़ा तथा करीब एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। यही नहीं, चोर इतने बेखौफ थे कि जिस कमरे में राजेंद्र सैनी सो रहे थे, वहां से भी लगभग 35 हजार रुपये की नकदी चुरा ली।

पीड़ित ने थाना सीवन में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। थाना प्रभारी पारस कुमार ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।