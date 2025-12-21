कैथल में दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात; पूरे इलाके में सनसनी

संवाद सहयोगी, पूंडरी। गांव पाई में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि एसपी ने गांव में पुलिस बल की तैनाती करते गांव में शांति बहाली के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। पुलिस टीम ने दो आरोपितों राहुल और विजय को रविवार को अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है। इस वारदात में इन दोनों के अलावा दो से तीन अन्य आरोपित भी शामिल बताए जा रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है।

सुरक्षा की दृष्टि से दोनों पक्षों के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। दोनों पक्षों के घर भी आमने-सामने ही हैं। समय-समय पर पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार सुबह गांव पाई में एक ही कुनबे की रंजिश में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक व बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारों ने 38 साल के राजेंद्र की पूंडरी जाते समय गांव जटहेड़ी के पास व उसके 75 वर्षीय ताऊ वीरभान की गांव पाई में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

दो आरोपितों गांव पाई निवासी राहुल (26) व विजय (22) ने शनिवार को सुबह पूंडरी थाना में आत्मसमर्पण किया था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित राहुल व विजय के पिता की जमीनी विवाद के कारण वर्ष 2012 में हत्या की गई थी। इसका बदला लेने के लिए आरोपितों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक वीरभान के भतीजे तेजेंद्र पुत्र रणधीर सिंह की शिकायत पर पूंडरी थाना में केस दर्ज किया गया था।