'भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे...', कैथल में पत्नी से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, कैथल। पत्नी और सास से परेशान होकर एक युवक ने पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अर्जुन नगर सिरटा रोड निवासी 24 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है। हर्ष ने शनिवार रात को घर के ऊपर वाले कमरे में फंदा लगा लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब परिवार के लोग ऊपर गए तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। हर्ष की जेब से चार पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई थी। सिटी थाना से एसआई रणदीप सिंह ने बताया कि मृतक के पिता सुमेश चंद की शिकायत पर पत्नी जसप्रीत कौर और सास चरणजीत कौर के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले हर्ष की शादी पंजाब निवासी जसप्रीत कौर से हुई थी। उनका करीब तीन साल का बेटा रुद्रांश भी है। करीब एक साल से पत्नी हर्ष से अलग रह रही थी। कई बार पंचायत हुई, लेकिन वह घर नहीं लौटी। पत्नी ने हर्ष के विरुद्ध पटियाला कोर्ट में तलाक का केस भी किया हुआ था।

हर्ष मजदूरी का कार्य करता था। पत्नी के छोड़कर चले जाने से परेशान था। हर्ष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मृत्यु का कारण पत्नी जसप्रीत कौर और ससुराल के लोग हैं। मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि जमीन पत्नी के नाम करवा दूं। मुझे तलाक की धमकी दी हुई थी और झूठे आरोप लगाए हुए थे।

नोट में लिखा पत्नी और पत्नी की मां चरणजीत दोनों का चरित्र ठीक नहीं है। उसके किसी व्यक्ति के साथ संबंध हैं। मेरे उपर आरोप लगाए थे कि वह शराब पीता है, अब पोस्टमार्टम में इसकी भी जांच की जाए। उसकी अंतिम इच्छा है कि बेटे रुद्रांश की परवरिश मेरे मां-पिता को करने दी जाए।

सुसाइड नोट में किसके लिए क्या लिखा? मृतक हर्ष ने अपने चार पेज के सुसाइड नोट में पत्नी, दोस्त, मामा-मामी, भाई-भाभी, मां-बाप को लेकर अलग-अलग बातें लिखी हैं। पत्नी जसप्रीत कौर को लेकर लिखा कि आपने शुरुआत में मुझसे प्यार किया। बाद में कदम-कदम पर धोखे दिए और आपके कारण एक बच्चे से उसका पिता अलग हुआ। ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा।

दोस्तों के लिए लिखा कि उन्होंने हमेशा उसे सहारा दिया और इसके लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। मामा-मामी को लेकर लिखा कि आपने हमेशा मेरे सभी सपने पूरे किए हैं। मैं आपका कर्जदार रहूंगा। मुझे माफ कर देना। भाई-भाभी को लेकर लिखा कि कर्मबीर, सुरेश और मनीष और मेरी भाभियों ने मुझे कभी गैर नहीं समझा। भगवान आपकी जोड़ी बनाकर रखे।

मां को लिखा कि मां, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तेरे तै सुख नहीं दिया, सदैव तेरे दुख का कारण बना। मां, तेरा कर्ज नहीं उतार सकता, मुझे माफ कर देना। तुझे सारी उमर का दुख देकर जान लग रहा है। पिता को लेकर लिखा, बापू, मैं तेरी रीस नहीं कर पाया, बापू, तू भगवान से भी ऊपर है, तेरे से बड़ा भगवान नहीं है, मुझे माफ कर देना।