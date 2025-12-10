कैथल के सीवन में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या, खौफ में जी रहे लोगों का गुस्सा फूटा

संवाद सहयोगी, सीवन। नगर की बाहरी कालोनियों में इन दिनों आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर कालोनी में 10 से 12 कुत्तों के झुंड आसानी से देखे जा सकते हैं, जो राहगीरों पर भौंकते हैं और कई बार उन्हें काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्तों के बढ़ते हमलों से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बहुत से लोग इन झुंडों को देखकर रास्ता ही बदल लेते हैं।

क्षेत्र के निवासियों मोनू तनेजा, संजू पंसारी, रविंदर, सतीश, संजीव, सुधीर, मनजीत, गोल्डी, सतपाल सहित कई अन्य लोगों ने बताया कि आवारा कुत्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ चुकी है और ये अचानक हमला कर देते हैं, जिससे व्यक्ति के संभलने तक का समय नहीं मिलता।

कई लोगों को ये कुत्ते काट चुके हैं, जिसके कारण उन्हें अस्पताल जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़े हैं। लोगों ने नगर पालिका से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि बढ़ती समस्या पर रोक लगाई जा सके, ताकि वे बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल सकें।



सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीवन के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. हरकीरत ने बताया कि अस्पताल में रोजाना तीन से चार केस कुत्तों के काटने के दर्ज हो रहे हैं।

सभी मरीजों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और अस्पताल में दवाओं व टीकों की पर्याप्त उपलब्धता है। डा. हरकीरत ने बताया कि किसी व्यक्ति को यदि कुत्ता काट ले, तो उसे चार टीकों की पूरी डोज लेनी होती है, जिसे समय पर लेना अत्यंत आवश्यक है।



नगर पालिका सचिव दीपक कुमार ने बताया कि आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या को लेकर लोग पहले भी कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं।