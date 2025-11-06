Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक महिला सहित 7 युवकों को अमेरिका से किया डिपोर्ट, घर पहुंचे युवक बोले- US में काम करने का माहौल अच्छा नहीं

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:40 PM (IST)

    अमेरिका से कैथल जिले के सात युवाओं को डिपोर्ट किया गया है, जिसकी जानकारी प्रशासन छिपा रहा है। डिपोर्ट किए गए युवाओं में गुरविंद्र संगरौली, साहिल चीका आदि शामिल हैं। पुलिस इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। वापस लौटे युवाओं के अनुसार, अमेरिका में अब काम करने का माहौल नहीं है, इसलिए वे वापस आ रहे हैं। कई युवा अमेरिका से कनाडा भाग रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक महिला सहित 7 युवकों को अमेरिका से किया डिपोर्ट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। अमेरिका से प्रदेश के कई युवाओं को डिपोर्ट किया गया है, इनमें सात युवा कैथल जिले के हैं। प्रशासन और परिजन इसकी जानकारी छिपा रहे हैं। कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, एक सप्ताह पहले जो युवा आए थे, इसकी प्रशासन ने पुष्टि कर दी थी, लेकिन इस बार छिपाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवाओं ने बात करने से भी मना कर दिया है। कैथल में डिपोर्ट किए गए युवाओं में गुरविंद्र संगरौली, साहिल चीका, पिंकी बरोट, विक्रम देबन, सुनील कांगथली, ललित फरल और राहुल रमाना-रमानी शामिल हैं, जो युवा बाहर से आ रहे हैं, पुलिस इनका क्रिमिनल रिकार्ड की जांच कर रही है। दो सप्ताह में अब तक 20 युवकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है।

    एसपी उपासना ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए युवकों की हमारे पास कोई सूचना नहीं है, युवक आएंगे तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। एक साल पहले डंकी से अमेरिका गया था गुरविंद्र, अब किया डिपोर्ट एक साल पहले डंकी के जरिए अमेरिका गए संगरौली के एक युवक को डिपोर्ट किया है। युवक एक साल पहले अपनी ज़मीन बेचकर अमेरिका गया था।

    वहां की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कैंप में डाल दिया और अब उसे डिपोर्ट कर दिया। गुरविंद्र सिंह (करीब 34) जो कि विदेश जाने से पहले प्राइवेट नौकरी करता था। अमेरिका से वापस लौटे युवकों ने बताया कि वहां पर अब काम करने का माहौल नहीं है, जो युवा डंकी से गए हुए हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़कर सेंटरों में डाला जा रहा है।

    सेंटर से कई-कई माह बाद डिपोर्ट किया जाता है, इसलिए जिन युवाओं के पास टिकट के रुपये हैं वो वापस आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि अब पेट्रोल पंप, स्टोर, होटल और खेतों से छापेमारी कर पकड़ा जा रहा है।

    अमेरिका से भागकर कनाडा आ रहे हैं काफी संख्या में युवक प्रदेश में काफी संख्या में युवा कनाडा गए हुए हैं, कुछ दिन रहने के बाद ऐसे युवा डंकी से अमेरिका में प्रवेश कर गए, इनमें से अब ज्यादातर युवा वापस कनाडा में आ रहे हैं, वहां से सीधे फ्लाइट लेकर इंडिया पहुंच रहे हैं।

    विदेश से लौटे मुकेश ने बताया कि अमेरिका से कनाडा आना आसान है। वहां पर डोंकर भी ज्यादा परेशान नहीं करते, गाड़ियों के माध्यम से जंगल में छोड़ जाते हैं, डंकी रूट की दूरी में 200 से 300 किलोमीटर है।