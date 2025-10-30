Haryana News: गुहला में सड़कों की मरम्मत शुरू, गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार, लोगों का सफर होगा आसान
गुहला हलके में तीन सड़कों की स्पेशल रिपेयर का काम शुरू हो गया है। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने इस कार्य का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने इसके लिए दो करोड़ सात लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। मरम्मत होने वाली सड़कों में गुहला से थेह-बिरदे, बलबेहड़ा बाइपास और कैथल रोड से थेह नेवल तक की सड़कें शामिल हैं।
संवाद सहयोगी, गुहला-चीका।गुहला हलके की टूटी सड़कों का जल्द ही रिपेयर का कार्य शुरू होगा। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने सड़कों की स्पेशल रिपेयर कार्य का शुभारंभ किया है। इन तीनों परियोजनाओं पर राज्य सरकार की ओर से कुल दो करोड़ सात लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
मरम्मत होने वाली सड़कों में गुहला से थेह-बिरदे तक की सड़क शामिल है। इस पर 77 लाख रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार बलबेहड़ा बाइपास की मरम्मत पर 44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कैथल रोड से थेह नेवल तक की सड़क पर 86 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।
पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की कुंजी होती हैं। इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत होगी, किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुहला हलके में अब तक रिकार्ड संख्या में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को मंजूरी मिली है। इस अवसर पर सत्यवान सीड़ा, जगतार माजरी, जगीर कंबोज, सोनू कालड़ा, भल्ला प्रेमी, संदीप मल्होत्रा, दलबीर सीड़ा, गुरमेज हरनौला मौजूद रहे।
