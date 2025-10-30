Haryana News: गुहला में सड़कों की मरम्मत शुरू, गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार, लोगों का सफर होगा आसान

संवाद सहयोगी, गुहला-चीका।गुहला हलके की टूटी सड़कों का जल्द ही रिपेयर का कार्य शुरू होगा। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने सड़कों की स्पेशल रिपेयर कार्य का शुभारंभ किया है। इन तीनों परियोजनाओं पर राज्य सरकार की ओर से कुल दो करोड़ सात लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मरम्मत होने वाली सड़कों में गुहला से थेह-बिरदे तक की सड़क शामिल है। इस पर 77 लाख रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार बलबेहड़ा बाइपास की मरम्मत पर 44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कैथल रोड से थेह नेवल तक की सड़क पर 86 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की कुंजी होती हैं। इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत होगी, किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।