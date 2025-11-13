Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    एक सड़क दुर्घटना में एक राजमिस्त्री की दुखद मौत हो गई। वह सड़क पार कर रहा था जब एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राजमिस्त्री की मौत से इलाके में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क हादसे में मामला दर्ज

    जागरण संवाददाता, कैथल। गांव बात्ता के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फतेहपुर पूंडरी निवासी 22 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई है। मृतक राजमिस्त्री का कार्य करता था और अविवाहित था। मृतक के भाई फतेहपुर निवासी ललित की शिकायत पर कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को शाम के समय उसका भाई सौरभ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव बात्ता जा रहा था। वहां किसी वाहन चालक ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

    पुलिस ने स्वजन को इस बारे में बताया और घायल को अस्पताल लेकर गए। वहां पर जांच के बाद डाक्टर से सौरभ को मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि हादसा वाहन ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ है। कलायत थाना के जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत आई थी। शिकायत के आधार पर वाहन चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।