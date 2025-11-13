कैथल में सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव बात्ता के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फतेहपुर पूंडरी निवासी 22 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई है। मृतक राजमिस्त्री का कार्य करता था और अविवाहित था। मृतक के भाई फतेहपुर निवासी ललित की शिकायत पर कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को शाम के समय उसका भाई सौरभ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव बात्ता जा रहा था। वहां किसी वाहन चालक ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।