कैथल: ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार चाचा-भतीजा की मौत, दूसरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, कैथल। दो अलग-अलग सड़क हादसों में चाचा-भजीता सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पहले मामले में गांव किठाना निवासी सुरेश की शिकायत पर राजौंद थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि उसका बेटा आशु धीमान (20) 12वीं में पढ़ाई करता था। इसके साथ वह कैथल में शीशे की दुकान पर काम सीख रहा था।

मेरे बड़े भाई राजेंद्र का पोता निदेश (20) राजमिस्त्री का कार्य करता था। रिश्ते में आशु चाचा और दिनेश भतीजा लगता था। 13 नवंबर को दोनों बाइक पर गांव से काम करने के लिए कैथल गए थे। मैं भी किठाना से गुलियाना वाली सड़क पर खाना खाने के बाद सैर कर रहा था।

शाम को करीब साढ़े सात बजे गांव किठाना से 200 मीटर पीछे ईंट-भट्ठा के पास गांव की तरफ से कैथल जा रहे पराली से ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने आशु की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर गए और ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर से निकल गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

आशु को डायल 112 की गाड़ी में नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे और कुछ देर बाद दिनेश को भी एंबुलेंस अस्पताल ले आई थी। डाक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया था और आशु को हायर सेंटर रेफर किया था। आशु को चंडीगढ़ पीजीआइ ले जाने लगे तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

दो कारों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत दूसरे मामले में सीवन के पास शुक्रवार शाम को हुई दो कारों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान सीवन निवासी 50 वर्षीय जयभगवान के रूप में हुई है। स्वजन ने बताया कि जयभगवान जानकारों के साथ अपनी गाड़ी में पटियाला गया था और वहां से वापस लौट रहा था।

जैसे ही वह शाम को सीवन के पास पहुंचा तो एक कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। हादसे में जयभगवान की मौत हो गई थी और मोहित सहित तीन अन्य घायल हो गए थे। कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।