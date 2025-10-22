कैथल में कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, खेत से घर वापस आ रहा था मृतक

जागरण संवाददाता, कैथल। दीपावली के दिन एक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। गांव बात्ता निवासी सूबे सिंह की शिकायत पर कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि 20 अक्टूबर को गांव बात्ता में नेशनल हाईवे 152 पर एक कार ड्राइवर ने सड़क पर जा रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ओमप्रकाश को टक्कर मार दी थी।

इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक अपने गांव बात्ता में खेतों में गया था। जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचा तो एक कार ड्राइवर ने तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए ओमप्रकाश को टक्कर मार दी। राहगीरों ने उसकी सूचना पुलिस को दी थी।