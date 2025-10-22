कैथल में कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, खेत से घर वापस आ रहा था मृतक
कैथल में दीपावली के दिन एक सड़क हादसे में 60 वर्षीय ओमप्रकाश की मौत हो गई। वह अपने गांव बात्ता में खेत से लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
जागरण संवाददाता, कैथल। दीपावली के दिन एक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। गांव बात्ता निवासी सूबे सिंह की शिकायत पर कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि 20 अक्टूबर को गांव बात्ता में नेशनल हाईवे 152 पर एक कार ड्राइवर ने सड़क पर जा रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ओमप्रकाश को टक्कर मार दी थी।
इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक अपने गांव बात्ता में खेतों में गया था। जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचा तो एक कार ड्राइवर ने तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए ओमप्रकाश को टक्कर मार दी। राहगीरों ने उसकी सूचना पुलिस को दी थी।
सूचना मिलते ही कलायत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। कलायत थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। वहां पर जांच के बाद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।