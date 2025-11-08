Language
    कैथल में रात को ड्यूटी से घर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

    By Sunil Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    कैथल में दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। एक घटना में, ड्यूटी से घर लौट रहे रामभज नामक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। दूसरी घटना में, रेलवे ट्रैक पार करते समय एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कैथल। दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। पहले मामले में रात के समय ड्यूटी से घर जा रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव पाई निवासी 27 वर्षीय रामभज के रूप में हुई है।

    हादसा शुक्रवार राम करीब साढ़े नौ बजे गांव ड्योढ़ खेड़ी के पास हुआ है। मृतक रामभज जन स्वास्थ्य विभाग में डीसी रेट पर नौकरी करता था। मृतक के भाई अनिल की शिकायत पर तितरम थाना में केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में बताया कि उसका भाई रामभज कई साल से जन स्वास्थ्य विभाग में डीसी रेट पर कर्मचारी लगा हुआ था। शुक्रवार को भी वह सुबह अपनी ड्यूटी पर आया था। शाम को ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब वह घर जा रहा हाथ था। जैसे ही वह गांव ड्योढ़ खेड़ी के पास पहुंचा तो किसी वाहन के ड्राइवर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी।

    राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद घायल को नागरिक अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। स्वजन को भी हादसे को लेकर सूचना भेज दी गई थी।

    स्वजन ने बताया कि अभी रामभज की शादी नहीं हुई थी। तितरम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस के पास हादसे को लेकर सूचना आई थी। टीम मौके पर पहुंच गई थी। शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

    दूसरे मामले में रेलवे ट्रैक को पार कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात करीब 12 बजे भगत सिंह कालोनी के पास हुआ है। मृतक की आयु करीब 35 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे चौकी इंचार्ज करण सिंह ने बताया कि रात को उनके पास सूचना आई थी कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है।

    उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया था। मृतक की अनुमानित आयु करीब 35 वर्ष आंकी जा रही है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस लगातार उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। मृतक के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। पहचान होने के बाद ही शव को स्वजन को सौंपा जाएगा। पहचान के लिए शव को 72 घंटे के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर रेलवे पुलिस की तरफ से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
