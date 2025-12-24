Haryana News: कैथल के राजौंद में जर्जर पशु अस्पताल, पशुपालक परेशान

संवाद सहयोगी, राजौंद। नगर राजौंद में कोई व्यवस्थित पशु अस्पताल नहीं है। यहां पर पशु अस्पताल के नाम पर एक कंडम घोषित की जा चुकी जर्जर दो कमरों की इमारत है। जो किसी भी समय गिर सकती है। प्रशासन का राजौंद के इस पशु अस्पताल को लेकर उदासीन रवैया रहा है। कोई भी सरकार रही हो उसने राजौंद के पशु अस्पताल की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इस अस्पताल की चारदीवारी गिरी हुई है।

आसपास को लोगों ने गोबर आदि डालकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। राजौंद बड़ा नगर है, यहां पर पशु पालक परिवार बहुत बड़ी संख्या में रहते है,जो पशुधन रखते हैं,लेकिन पशु अस्पताल की बिल्डिंग के नाम पर यहां कोई सुविधा सरकार द्वारा मुहैया नहीं करवाई गई। एक डाक्टर की ड्यूटी कैथल से राजौंद अस्पताल में लगाई हुई है। उनके पास राजौंद का एडिशनल चार्ज है। पशु अस्पताल के भवन को देखकर नहीं लगता कि यह पशु अस्पताल है।

पशु पालकों का कहना है कि अस्पताल की बदहाली के चलते पशु पालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के बीमार होने के बाद इलाज को लेकर भी सुविधाओं का अभाव है। विभागीय अधिकारियों की तरफ भी इस दिशा में ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है।

अतिरिक्त कार्यभार है: डॉ. कृष्ण पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉ. कृष्ण ने बताया कि उनके पास राजौंद का एडिशनल चार्ज है और स्टाफ पूरा है, लेकिन बिल्डिंग की कमी है बिल्डिंग के लिए 40 लाख 29 हजार रुपये मंजूर हो चुके हैंख् लेकिन टेंडर प्रक्रिया अभी बाकी है। जैसे ही टेंडर हो जाएगा तो कार्य शुरू हो पाएगा।