    राजस्थान से डोडा पोस्त आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार, पांच दिन की रिमांड पर भेजा आरोपी

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    कैथल में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने 305 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त सप्लाई मामले में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी दिनेश नामक आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 17 अक्टूबर को पाडला रोड पर हुई नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद हुई, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी दिनेश को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, कैथल। 305 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त पोस्त सप्लाई मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एसआई रमेश की अगुवाइ में एएसआइ अजीत सिंह की टीम द्वारा करते हुए आरोपित राजस्थान के जिला जिला चित्तौड़गढ़ गांव भैगु निवासी दिनेश को काबू किया है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 17 अक्टूबर को स्पेशल डिटेक्टिव युनिट के एसआइ मुकेश कुमार की टीम ने पाडला रोड पर नाकाबंदी करके दो गाड़ियों को काबू करके आरोपित गांव अलीपुर राहियां जिला पटियाला पंजाब निवासी गुरजंट सिंह व इंद्र सिंह, गांव ढाबी गुजरां जिला पटियाला पंजाब निवासी नसीब सिंह तथा जग्गा सिंह को काबू किया था।

    जो तलाशी दौरान दोनों गाड़ियों में रखे 21 प्लास्टिक कट्टे से कुल 305 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपितों के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज किया था। पूछताछ दौरान बताया था कि उन्हें यह डोडापोस्त दिनेश उपरोक्त द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। व्यापक पूछताछ के लिए आरोपित का अदालत से पांच दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।