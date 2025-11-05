राजस्थान से डोडा पोस्त आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार, पांच दिन की रिमांड पर भेजा आरोपी

जागरण संवाददाता, कैथल। 305 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त पोस्त सप्लाई मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एसआई रमेश की अगुवाइ में एएसआइ अजीत सिंह की टीम द्वारा करते हुए आरोपित राजस्थान के जिला जिला चित्तौड़गढ़ गांव भैगु निवासी दिनेश को काबू किया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 17 अक्टूबर को स्पेशल डिटेक्टिव युनिट के एसआइ मुकेश कुमार की टीम ने पाडला रोड पर नाकाबंदी करके दो गाड़ियों को काबू करके आरोपित गांव अलीपुर राहियां जिला पटियाला पंजाब निवासी गुरजंट सिंह व इंद्र सिंह, गांव ढाबी गुजरां जिला पटियाला पंजाब निवासी नसीब सिंह तथा जग्गा सिंह को काबू किया था।