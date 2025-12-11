Language
    कैथल के होटल में पुलिस की रेड, 5 जोड़े पकड़े गए; लड़कियों ने रोते हुए कहा- हमें छोड़ दो, नहीं तो घरवाले मार देंगे

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    कैथल में महिला थाना पुलिस ने करनाल रोड स्थित होटल रिलेक्स में रेड की। होटल के कमरों से पांच युवक और पांच युवतियां मिलीं। सभी बालिग पाए गए, जिसके बाद उ ...और पढ़ें

    होटल रिलेक्स में पुलिस की रेड, पांच युवक और युवती मिले।

    जागरण संवाददाता, कैथल। होटल में अनैतिक कार्य होने की सूचना पर महिला थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। टीम ने करनाल रोड स्थित होटल रिलेक्स में रेड की। रेड के दौरान होटल के कमरों से पांच युवक और पांच युवतियां मिली थी। सभी को पुलिस टीम महिला थाना लेकर पहुंची। कागजात चेक करने पर सभी बालिग पाए गए।

    सभी युवक और युवतियों के स्वजन को बुलाकर उन्हें समझाया गया और घर भेज दिया गया। टीम ने होटल के सीसीटीवी की डीवीआर भी जब्त कर ली है। पुलिस जांच के दौरान होटल में कोई संदिग्ध हालात में नहीं मिले थे। जब पुलिस की टीम लड़कियों को गाड़ी में बैठाने लगी तो लड़कियां रोने लगी।

    लड़कियां रोते हुए कह रही थी कि हमें छोड़ दो नहीं तो घर वाले जान से मार देंगे। पुलिस लड़के व लड़कियों को महिला थाना में लेकर चली गई थी। सभी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे।

    महिला थाना प्रभारी एसआई वीना ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि करनाल रोड पर रिलेक्स होटल में अनैतिक कार्य हो रहा है। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने एक टीम बनाकर होटल पर रेड मारी तो पांच कमरों में पांच लड़के और पांच लड़कियां मिली।