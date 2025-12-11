कैथल के होटल में पुलिस की रेड, 5 जोड़े पकड़े गए; लड़कियों ने रोते हुए कहा- हमें छोड़ दो, नहीं तो घरवाले मार देंगे

जागरण संवाददाता, कैथल। होटल में अनैतिक कार्य होने की सूचना पर महिला थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। टीम ने करनाल रोड स्थित होटल रिलेक्स में रेड की। रेड के दौरान होटल के कमरों से पांच युवक और पांच युवतियां मिली थी। सभी को पुलिस टीम महिला थाना लेकर पहुंची। कागजात चेक करने पर सभी बालिग पाए गए।

सभी युवक और युवतियों के स्वजन को बुलाकर उन्हें समझाया गया और घर भेज दिया गया। टीम ने होटल के सीसीटीवी की डीवीआर भी जब्त कर ली है। पुलिस जांच के दौरान होटल में कोई संदिग्ध हालात में नहीं मिले थे। जब पुलिस की टीम लड़कियों को गाड़ी में बैठाने लगी तो लड़कियां रोने लगी।