Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में बिना परमिशन के पटाखे बेचनेवाले पर कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज किया केस; दमकल विभाग ने की थी शिकायत

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    कैथल के कलायत में एक दुकानदार को बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दमकल विभाग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपये के पटाखे जब्त किए। दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिना अनुमति पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर केस दर्ज, डेढ़ लाख रुपये के पटाखे बरामद

    जागरण संवाददाता, कैथल। बिना अनुमति दुकान पर पटाखे बेच रहे एक दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दमकल विभाग कलायत के कर्मचारी बीरु की शिकायत पर गांव मटौर हाल निवासी कलायत राहुल के विरुद्ध कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है। दुकानदार से करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत के पटाखे भी बरामद किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में बताया कि चार अक्टूबर को दोपहर के समय सूचना मिली कि कैंची चौक कलायत स्थित गंगा बिशन करियाना स्टोर पर अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को साथ लेकर दुकान पर गए तो वहां राहुल मिला था। दुकान के एक कमरे में पटाखे रखे हुए थे। इनमें छोटे-बड़े पटाखे कुल 90 पैकेट, छोटी-बड़ी फुलझड़ी 87 डिब्बी, छोटे-बड़े चटर-पटर 138 डिब्बे, राकेट 20 डिब्बे, चकरी 19 पैकेट बरामद हुए।

    इस बारे में दुकानदार राहुल कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। बरामद किए गए पटाखे करीब 250 किलो थे और उनकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये थी। कलायत थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच एएसआइ कुलदीप को सौंप दी है। बता दें कि दीपावली पर्व को लेकर बाजार में कई दुकानों पर अवैध पटाखे बेचे जाते हैं। इसके अलावा जिले में पटाखे बनाने की फैक्ट्री भी हैं जो खेतों में चलाई जा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सूचना मिलने के बाद अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जाती है।