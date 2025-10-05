कैथल में बिना परमिशन के पटाखे बेचनेवाले पर कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज किया केस; दमकल विभाग ने की थी शिकायत

कैथल के कलायत में एक दुकानदार को बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दमकल विभाग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपये के पटाखे जब्त किए। दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है।

जागरण संवाददाता, कैथल। बिना अनुमति दुकान पर पटाखे बेच रहे एक दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दमकल विभाग कलायत के कर्मचारी बीरु की शिकायत पर गांव मटौर हाल निवासी कलायत राहुल के विरुद्ध कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है। दुकानदार से करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत के पटाखे भी बरामद किए गए हैं।

शिकायत में बताया कि चार अक्टूबर को दोपहर के समय सूचना मिली कि कैंची चौक कलायत स्थित गंगा बिशन करियाना स्टोर पर अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को साथ लेकर दुकान पर गए तो वहां राहुल मिला था। दुकान के एक कमरे में पटाखे रखे हुए थे। इनमें छोटे-बड़े पटाखे कुल 90 पैकेट, छोटी-बड़ी फुलझड़ी 87 डिब्बी, छोटे-बड़े चटर-पटर 138 डिब्बे, राकेट 20 डिब्बे, चकरी 19 पैकेट बरामद हुए।