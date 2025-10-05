कैथल में पुलिस की कार्रवाई, अवैध पिस्तौल और कारतूस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
कैथल पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने सदर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रजत उर्फ रज्जी नामक युवक को पकड़ा जिसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, कैथल। अवैध असला रखने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसपी उपासना के निर्देशानुसार मुहिम चलाई जा रही है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने सदर थाना क्षेत्र से एक आरोपित को काबू किया। उससे एक देसी पिस्तौल व दो कारतूस बरामद हुए।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एसआई रमेश कुमार की अगुवाई में एएसआई तरसेम कुमार की टीम शाम के समय गश्त के दौरान गांव खुराना क्षेत्र में मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से थोड़ा आगे एसवाईएल नहर के पास जसवंती-बलवंती की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक काले रंग की स्विफ्ट कार गाड़ी में एक युवक सवार है।
वह लंबे समय से अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है। युवक अपने साथ देशी पिस्टल लिए हुए है। दबिश देकर उसे अवैध असला सहित पकड़ा जा सकता है। टीम ने मौके पर जाकर गांव क्योड़क निवासी रजत उर्फ रज्जी को काबू कर लिया। जांच के दौरान आरोपित से 32 बोर का अवैध देशी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।
आरोपित के विरुद्ध सदर थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज करके मौके पर पहुंचे एचसी देवेंद्र सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।