कैथल में पुलिस की कार्रवाई, ब्लॉक फैक्ट्री से तार चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
कैथल पुलिस ने ब्लॉक फैक्ट्री से तार चोरी करने के आरोप में मनदीप नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी जींद जिले का निवासी है और उसके खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी किए गए तार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, कैथल। एक ब्लॉक फैक्ट्री से तार चोरी करने के मामले की जांच राजौंद थाना पुलिस के पीएसआइ सुनील कुमार की टीम ने की। टीम ने आरोपित जिला जींद के गांव गोहियां निवासी मनदीप को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि माजरा रोहेड़ा निवासी गुरदीप की शिकायत के अनुसार चार अक्टूबर को उसकी माजरा रोहेड़ा रोड पर स्थित ब्लॉक फैक्टरी में मोटर का तार चोरी करके भाग रहे आरोपित मंदीप को एक बाइक सहित काबू किया गया था।
इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई थी। राजौंद थाना में केस दर्ज करके आगामी जांच पीएसआइ सुनील कुमार ने की। आरोपित से चोरी किया गया तार और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है।
यह बाइक भी आरोपित ने अलेवा थाना क्षेत्र से चोरी की थी। आरोपित के विरुद्ध इससे पहले भी जिला जींद व रोहतक में चोरी के केस दर्ज हैं। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।
