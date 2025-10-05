कैथल में पुलिस की कार्रवाई, ब्लॉक फैक्ट्री से तार चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कैथल। एक ब्लॉक फैक्ट्री से तार चोरी करने के मामले की जांच राजौंद थाना पुलिस के पीएसआइ सुनील कुमार की टीम ने की। टीम ने आरोपित जिला जींद के गांव गोहियां निवासी मनदीप को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि माजरा रोहेड़ा निवासी गुरदीप की शिकायत के अनुसार चार अक्टूबर को उसकी माजरा रोहेड़ा रोड पर स्थित ब्लॉक फैक्टरी में मोटर का तार चोरी करके भाग रहे आरोपित मंदीप को एक बाइक सहित काबू किया गया था।