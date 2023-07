कैथल में नागरिक अस्पताल के पास फटी इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी की पाइप, मची अफरा-तफरी; बड़ा हादसा टला

कैथल के नागरिक अस्पताल के पास इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी की पाइपलाइन फट गई। पाइपालाइन के फटने से गैस तेजी से लीक होने लगी। पुलिस ने वहां पहुंच कर जींद रोड को कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। पहले गैस की सप्लाई पीछे से बंद करवाई गई और उसके बाद रिपेयर का कार्य शुरू किया गया। गैस लीक से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी।

कैथल में नागरिक अस्पताल के पास फटी इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी की पाइप, मची अफरा-तफरी

