'बेटा गया और रुपये भी', युवराज के पिता बोले- एजेंटों ने मेरा घर उजाड़ दिया; दोषियों को मिले फांसी की सजा

जागरण संवाददाता, कैथल। विदेशों में डॉलर कमाने के लालच में प्रदेश के युवा फर्जी एजेंटों के चक्कर में फंस रहे हैं। ये युवा न केवल मां-बाप की जीवन भर की पूंजी गंवा रहे हैं, बल्कि उन्हें जीवन भर का दुख भी दे रहे हैं। फर्जी एजेंटों के कारण प्रदेश में दर्जनों घर उजड़ चुके हैं। फर्जी एजेंटों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

कैथल के गांव मोहना निवासी युवराज के पिता कुलदीप सिंह व मां सरबजीत कौर ने कहा कि एजेंटों ने हमारा घर उजाड़ दिया, रुपये भी गया और बेटा भी चला गया। कुलदीप ने बताया कि हमने जमीन बेचकर और लोन लेकर एजेंटों को दिए थे। एक नंबर में बेटे को अमेरिका भेजने की बात हुई थी। बाद में एजेंटों ने बेटे युवराज को डंकी रूट से भेज दिया। एजेंटों ने ही डोंकरों से मिलकर बेटे का अपहरण करवा दिया। एजेंटों के कहने पर 24 लाख रुपये दिए।

रुपये देने के बाद भी बेटे की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हमने एजेंटों को कहा था कि पूरे रुपये ले लो बच्चे को वापस भेज दो, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। पीड़ित परिवार ने तीनों एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सीआइए को केस देने की बजाय इक्नामिक्स सेल में भेज दिया, यहीं से केस बिगड़ गया कुलदीप सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2024 में एजेंटों से 37 लाख रुपये में बेटे को अमेरिका भेजने की बात हुई थी, वहां पहुंचने पर रुपये देने थे, तीनों एजेंट नवजोत दुसैण, जोंगेंद्र चीमा करनाल और नवनीत उर्फ नीटू हसनपुर कुरुक्षेत्र ने शुरुआत से हमें धोखे में रखा।