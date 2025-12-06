जागरण संवाददाता, कैथल। वीरवार को सुबह जाखौली अड्डा डेहा बस्ती निवासी आशु (20) का शव रामनगर रेलवे लाइन के पास सेलर की खाली जगह में मिला था। सिटी थाना में आशु के पिता राकेश की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने छह घंटों में ही वारदात को लेकर राजफाश कर दिया।

टीम ने वीरवार शाम को सिरसा से जाखौली अड्डा डेहा बस्ती निवासी अजय को गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी गुरविंद्र सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एएसआइ राममेहर की टीम ने मामले की जांच की थी। अजय से पूछताछ के दौरान राजफाश हुआ कि आशु की मौत चलते ट्रक से गिरने के कारण लगी सिर में चोट से हुई थी। आशु और अजय दोनों दोस्त थे।

दोनों ने तीन दिसंबर की शाम ट्रक से धान चोरी करने की योजना बनाई थी। चार दिसंबर को आशु ने अजय को फोन करके अपने पास बुलाया था। सुबह करीब सवा चार बजे दोनों अजय की बाइक पर बैठकर खनौरी रोड पुल के पास चोरी करने गए थे। दोनों एक धान से भरे चलते ट्रक पर चढ़ गए थे।