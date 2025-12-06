Language
    कैथल: धान चोरी करते समय ट्रक से गिरकर युवक की मौत, दोस्‍त गिरफ्तार

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    कैथल में आशु नामक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन जांच में पता चला कि आशु की मौत चलते ट्रक से गिरने के का ...और पढ़ें

    कैथल: धान चोरी करते समय ट्रक से गिरकर युवक की मौत, दोस्‍त गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, कैथल। वीरवार को सुबह जाखौली अड्डा डेहा बस्ती निवासी आशु (20) का शव रामनगर रेलवे लाइन के पास सेलर की खाली जगह में मिला था। सिटी थाना में आशु के पिता राकेश की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने छह घंटों में ही वारदात को लेकर राजफाश कर दिया।

    टीम ने वीरवार शाम को सिरसा से जाखौली अड्डा डेहा बस्ती निवासी अजय को गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी गुरविंद्र सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एएसआइ राममेहर की टीम ने मामले की जांच की थी। अजय से पूछताछ के दौरान राजफाश हुआ कि आशु की मौत चलते ट्रक से गिरने के कारण लगी सिर में चोट से हुई थी। आशु और अजय दोनों दोस्त थे।

    दोनों ने तीन दिसंबर की शाम ट्रक से धान चोरी करने की योजना बनाई थी। चार दिसंबर को आशु ने अजय को फोन करके अपने पास बुलाया था। सुबह करीब सवा चार बजे दोनों अजय की बाइक पर बैठकर खनौरी रोड पुल के पास चोरी करने गए थे। दोनों एक धान से भरे चलते ट्रक पर चढ़ गए थे।

    अजय ने कट्टे गिराने के लिए चाकू से रस्सी काट दी थी और उसी रस्सी के सहारे पर आशु था। आशु अचानक से नीचे गिर गया और सड़क पर डिवाइडर से उसका सिर लग गया। तभी अजय भी नीचे कूद गया था। अजय ने डॉक्टर के पास जाने के लिए आशु को बाइक पर बैठा लिया था। एक किमी जाने के बाद रामनगर रेलवे लाइन के पास आशु ने पानी मांगा। अजय ने बाइक रोक दी। वापस आकर देखा तो आशु की मौत हो चुकी थी।