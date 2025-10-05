कैथल में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, जेब से मिला कुरुक्षेत्र-ढांड का टिकट

कैथल के ढांड क्षेत्र में पबनावा गांव के पास शनिवार रात एक 46 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक के पास कुरुक्षेत्र-ढांड का टिकट मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान करने का प्रयास कर रही है। मृतक की शिनाख्त न होने पर शव को 72 घंटे के लिए शवगृह में रखा गया है।

जागरण संवाददाता, कैथल। ढांड क्षेत्र के गांव पबनावा के पास शनिवार रात को ट्रेन की चपेट में आने से एक 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की जेब में एक रेल की टिकट भी मिली है। यह टिकट कुरुक्षेत्र से ढांड की थी। रेल की पटरी से होकर अपने खेतों में जा रहे लोगों ने शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जीआरपी पुलिस पहचान का प्रयास कर रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतक ढांड एरिया के आस-पास के किसी गांव का हो सकता है।