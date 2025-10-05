Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, जेब से मिला कुरुक्षेत्र-ढांड का टिकट

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    कैथल के ढांड क्षेत्र में पबनावा गांव के पास शनिवार रात एक 46 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक के पास कुरुक्षेत्र-ढांड का टिकट मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान करने का प्रयास कर रही है। मृतक की शिनाख्त न होने पर शव को 72 घंटे के लिए शवगृह में रखा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, जेब में थी कुरुक्षेत्र से ढांड की टिकट

    जागरण संवाददाता, कैथल। ढांड क्षेत्र के गांव पबनावा के पास शनिवार रात को ट्रेन की चपेट में आने से एक 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की जेब में एक रेल की टिकट भी मिली है। यह टिकट कुरुक्षेत्र से ढांड की थी। रेल की पटरी से होकर अपने खेतों में जा रहे लोगों ने शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जीआरपी पुलिस पहचान का प्रयास कर रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतक ढांड एरिया के आस-पास के किसी गांव का हो सकता है।

    रेलवे चौकी इंचार्ज श्याम सिंह ने बताया कि उनके पास शनिवार रात को करीब 10 बजे सूचना आई थी कि गांव पबनावा के पास एक व्यक्ति रेल की चपेट में आ गया है और उसकी मौत हो गई। उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान करने के लिए उसके शव को 72 घंटे के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा जाएगा। मामले को लेकर जांच की जा रही है। जैसे ही मृतक के स्वजन का पता चलेगा शव उनको सौंप दिया जाएगा।