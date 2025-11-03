Language
    पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में बड़ा खुलासा, पंजाब से कैथल पहुंचे थे दो युवक; वीडियो बनाकर अमेरिका में बैठे आतंकी को भेजा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    कैथल पुलिस ने अजीमगढ़ चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरप्रीत सिंह और हरमनप्रीत नामक ये आरोपी पटियाला के निवासी हैं। उन्होंने हमले का वीडियो अमेरिका में बैठे आतंकी करण को भेजा था। पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। 

    पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में बड़ा खुलासा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। अजीमगढ़ पुलिस चौकी पर छह अप्रैल को सुबह ग्रेनेड ब्लास्ट करने के मामले में डीएसपी गुहला कुलदीप बेनीवाल की टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    पकड़े गए आरोपित पटियाला के गांव नन्हेड़ा निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ जग्गा और गांव गुरदियालपुरा निवासी हरमनप्रीत उर्फ प्रीत हैं। दोनों ने मिलकर यह हमला किया था और वीडियो बनाकर अमेरिका में रह रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन के सदस्य करण को भेजा था। डंकी रूट से जाकर अमेरिका में रह रहे करण ने हैप्पी पासियां और जीशान अख्तर को वीडियो दिया था।

    कैथल पुलिस ने दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। मंगलवार को इन्हें दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा। डीएसपी की टीम दोनों को साथ लेकर पंजाब में भी कई स्थानों पर जांच करने गई है। दोनों आरोपितों को 20 जुलाई को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

    इसके बाद से दोनों पटियाला जेल में बंद थे। बता दें कि आरोपितों ने एक अप्रैल 2025 को पटियाला की बादशाहपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला किया था और इसके बाद छह अप्रैल को कैथल की अजीमगढ़ चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। ये दोनों आतंकवादी हरविंद्र सिंह रिंदा के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

    दहशत फैलाने के लिए ही पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया था। पकड़े गए दोनों आरोपित हैप्पी पासियां और जीशान अख्तर के संपर्क में थे। जीशान अख्तर कैथल जेल में भी रह चुका है और मुंबई बाबा सिद्धकी हत्याकांड में भी शामिल रहा था।

     