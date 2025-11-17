Language
    कैथल: रिटायर्ड प्रोफेसर के घर लाखों की चोरी, पुलिस जांच जारी

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    कैथल के चीका में एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी हो गई। प्रोफेसर, जो अपने बेटे से मिलने हिसार गए थे, के घर से चोर लाखों के गहने और 50 हजार रुपये नकद चुरा ले गए। पड़ोसियों ने उन्हें चोरी की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    कैथल: रिटायर्ड प्रोफेसर के घर लाखों की चोरी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। चोर एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर से लाखों रुपये कीमत के आभूषण और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। घर का मालिक अपनी पत्नी के साथ बेटे से मिलने के लिए हिसार गया हुआ था। घर पर ताला लगा हुआ था और चोरी होने की सूचना भी पड़ोसियों ने फोन करके दी थी।

    प्रोफेसर कालोनी चीका निवासी शील चंद्र विज की शिकायत पर चीका थाना में केस दर्ज किया गया है।
    शिकायत में बताया कि वह रिटायर्ड प्रोफेसर है। उसका लड़का मयंक हिसार स्थित बैंक में कार्यरत है। वह कभी कभार अपनी पत्नी के साथ मयंक के पास हिसार चला जाता है। मकान पर ताला लगा कर सफाई वाली को बाहर की सफाई के लिए बोल देता है।

    मकान के अंदर की चाबी मेरे पास होती है और बाहर की सफाई वाली के पास। 16 नवंबर को पड़ोसियों ने मुझे फोन करके बताया कि आपके मकान का दरवाजा खुला हुआ है। अपनी पत्नी व लड़के के साथ चीका स्थित मकान में आया तो देखा कि मकान का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारे मकान में सामान बिखरा पड़ा हुआ था।

    चोर उसकी अलमारी से चांदी के लगभग 45 सिक्के व सोने के दो सिक्के, बैड के अंदर से दो चांदी की कटोरी व दो चांदी की मूर्ति, अलमारी में रखे करीब 50 हजार रुपये व एक एलईडी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। इस चोरी से उसे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। चीका थाना के जांच अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।