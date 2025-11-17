कैथल: रिटायर्ड प्रोफेसर के घर लाखों की चोरी, पुलिस जांच जारी

जागरण संवाददाता, कैथल। चोर एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर से लाखों रुपये कीमत के आभूषण और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। घर का मालिक अपनी पत्नी के साथ बेटे से मिलने के लिए हिसार गया हुआ था। घर पर ताला लगा हुआ था और चोरी होने की सूचना भी पड़ोसियों ने फोन करके दी थी।

प्रोफेसर कालोनी चीका निवासी शील चंद्र विज की शिकायत पर चीका थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि वह रिटायर्ड प्रोफेसर है। उसका लड़का मयंक हिसार स्थित बैंक में कार्यरत है। वह कभी कभार अपनी पत्नी के साथ मयंक के पास हिसार चला जाता है। मकान पर ताला लगा कर सफाई वाली को बाहर की सफाई के लिए बोल देता है।

मकान के अंदर की चाबी मेरे पास होती है और बाहर की सफाई वाली के पास। 16 नवंबर को पड़ोसियों ने मुझे फोन करके बताया कि आपके मकान का दरवाजा खुला हुआ है। अपनी पत्नी व लड़के के साथ चीका स्थित मकान में आया तो देखा कि मकान का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारे मकान में सामान बिखरा पड़ा हुआ था।