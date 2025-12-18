कैथल सब्जी मंडी में गंदगी और अतिक्रमण का कहर, महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं
कैथल की सब्जी मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मंडी परिसर में गंदगी और अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कैथल। रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित सब्जी मंडी में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। मंडी परिसर व उसके आसपास गंदगी फैली हुई है, वहीं अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।
सब्जी खरीदने आने वाले शहरवासियों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि इस सब्जी मंडी में केवल एक ही शौचालय है और इसमें जाने के लिए मासाखोर रास्ते में सब्जी लगाकर बैठे रहते हैं।
वहीं अन्य महिलाओं ग्राहक कविता, रितू तथा बुजुर्ग श्यामादेवी ने बताया कि सब्जी मंडी में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
ग्राहक संजय वाही ने कहा कि यह मंडी शहर की प्रमुख सब्जी मंडी है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग सब्जी खरीदने आते हैं। इसके बावजूद लोगों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
सफाई व्यवस्था नाममात्र की है। दिन के समय भारी वाहनों का जमावड़ा रहता है। मंडी के बाहर भी अतिक्रमण व जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने मांग की कि मंडी के अंदर व बाहर नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि जाम की समस्या न बने और लोगों को परेशानी न हो।
ग्राहक सतपाल वर्मा ने कहा कि जब भी सब्जी मंडी आते हैं, अंदर और बाहर अतिक्रमण व जाम की स्थिति रहती है। मासाखोर रास्ते के बीच में ही सब्जियां लगाकर बैठ जाते हैं, जबकि प्रशासन ने उनके लिए मंडी में पटरियां निर्धारित की हुई हैं। इसके बावजूद वे अपने दायरे से बाहर रास्ते में दुकानें लगा लेते हैं।
मंडी में सफाई व्यवस्था नजर नहीं आती और कीचड़ व गंदगी का जमावड़ा रहता है। साथ ही बेसहारा गोवंश भी मंडी में घूमते रहते हैं। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र ढुल ने बताया कि यह सब्जी मंडी एक एकड़ से भी कम क्षेत्र में बनी हुई है। नई सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में तैयार की जा रही है। नई मंडी के शुरू होने के बाद लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा मंडी में भी जल्द ही सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।
महिलाओं के लिए अलग शौचालय के निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। मार्केट कमेटी का प्रयास है कि मंडी में आने वाले लोगों को बेहतर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
