कैथल में अमेरिका भेजने के नाम पर 62 लाख की ठगी, 18 महीने से मेक्सिको में फंसा युवक
कैथल में एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 62 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित, विनोद कुमार, पिछले 18 महीनों से मैक्सिको में फंसा हुआ है। एजेंटों, नरेश और सतपाल, ने उसे अमेरिका भेजने का वादा किया था और इसके लिए 62 लाख रुपये लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 62 लाख रुपये की ठगी की गई है। युवक के पैसे भी लग गए और वह अभी भी मैक्सिको में फंसा हुआ है। करीब 18 महीने पहले युवक को एजेंटों ने अमेरिका भेजने की बात कह कर भारत से भेजा था। गांव मटौर निवासी सर्वजीत की शिकायत पर गांव पीडल निवासी एजेंट नरेश और सतपाल के विरुद्ध चीका थाना में केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि उसका पति विनोद कुमार विदेश जाना चाहता था। करीब दो साल पहले उसके पति ने आरोपित नरेश और सतपाल से संपर्क किया था। दोनों ने उसके पति को अमेरिका भेजने की बात कही थी और इसके लिए उससे 62 लाख रुपये ले लिए थे। आरोपितों ने 54 लाख रुपये अलग-अलग समय में लिए थे और आठ लाख रुपये के लिए आरोपित सतपाल ने उनका मकान अपने नाम करवा लिया था।
आरोपितों ने उसके पति को घर से विदेश भेज दिया। अब रास्ते में उसे मेक्सिको सिटी में रख हुआ है। उसको घर से गए 18 माह हो गए हैं। आरोपित न तो उसे सही जगह पर भेज रहे हैं और न ही उसे वापस भारत बुला रहे हैं।
उसके पति का पासपोर्ट भी डोंकर के पास है, जो नरेश ने दिलवा रखा है। अब वापस न आने के कारण उसका पति वहीं पर फंसा हुआ है। चीका थाना के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
