साइबर ठगी के बाद तनाव से फटी दिमाग की नस, सिडनी में हरियाणा की छात्रा की मौत
कैथल जिले के गांव सिरसल की बीकाम की छात्रा वैशाली (19) की आस्ट्रेलिया के सिडनी में साइबर ठगी के कारण तनाव से दिमाग की नस फटने से मौत हो गई। 15 दिसंबर ...और पढ़ें
संस, जागरण l निसिंग/पूंडरी। कैथल जिले के गांव सिरसल की बीकाम की छात्रा वैशाली (19) की आस्ट्रेलिया के सिडनी में मौत हो गई। घटना 15 दिसंबर की है। बताया जा रहा है कि वैशाली के खाते से एक हजार डालर साइबर ठगों ने निकाल लिये।
इससे वह तनाव में आ गई व दिमाग की नस फट गई। शव भारत लाने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। कई एनआरआइ युवा शव भारत पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद को आगे आए हैं। 19 वर्षीय वैशाली शर्मा ने कुरुक्षेत्र विवि से बीकाम प्रथम वर्ष पास की थी।
तीन महीने पहले ही स्टडी वीजा पर आस्ट्रेलिया गई थी। पिता प्रीतम शर्मा ने कर्ज लेकर 20 लाख में बेटी को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। परिवार में माता-पिता के अलावा दो छोटी बहनें हैं। वैशाली को उनके पिता बड़ा बेटा ही मानते थे।
