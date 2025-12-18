साइबर ठगी के बाद तनाव से फटी दिमाग की नस, सिडनी में हरियाणा की छात्रा की मौत

संस, जागरण l निसिंग/पूंडरी। कैथल जिले के गांव सिरसल की बीकाम की छात्रा वैशाली (19) की आस्ट्रेलिया के सिडनी में मौत हो गई। घटना 15 दिसंबर की है। बताया जा रहा है कि वैशाली के खाते से एक हजार डालर साइबर ठगों ने निकाल लिये।

इससे वह तनाव में आ गई व दिमाग की नस फट गई। शव भारत लाने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। कई एनआरआइ युवा शव भारत पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद को आगे आए हैं। 19 वर्षीय वैशाली शर्मा ने कुरुक्षेत्र विवि से बीकाम प्रथम वर्ष पास की थी।