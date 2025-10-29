कैथल में सड़क हादसे में मेडिकल स्टोर संचालक की मौत, ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, कैथल। ढांड से डडवाना रोड पर हुए सड़क हादसे में गांव बरोट निवासी 32 वर्षीय अमरजीत की मौत हो गई। मृतक अमरजीत गांव बटहेड़ी में मेडिकल स्टोर चलाता था। मंगलवार को वह स्कूटी पर अपने स्टोर पर जा रहा था इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव बरोट निवासी बसावा सिंह की शिकायत पर ढांड थाना में केस दर्ज कर लिया गया है।

शिकायत में बताया कि 28 अक्टूबर को उसका भतीजा अमरजीत सिंह स्कूटी पर गांव बटहेड़ी के लिए गांव से निकला था। जब वह डडवाना के पास पहुंचा तो एक ट्रैक्टर ड्राइवर अपने वाहन को तेजगति से चलाते हुए उसके भतीजे की स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। ट्राली का पहिया अमरजीत के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।