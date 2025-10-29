Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में सड़क हादसे में मेडिकल स्टोर संचालक की मौत, ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने मारी टक्कर

    By Sunil Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    कैथल में ढांड-डडवाना रोड पर एक ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से मेडिकल स्टोर संचालक अमरजीत की मौत हो गई। वह स्कूटी से दुकान जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक बरोट गांव का रहने वाला था और उसके दो बच्चे हैं। परिवार में मातम छाया हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कैथल। ढांड से डडवाना रोड पर हुए सड़क हादसे में गांव बरोट निवासी 32 वर्षीय अमरजीत की मौत हो गई। मृतक अमरजीत गांव बटहेड़ी में मेडिकल स्टोर चलाता था। मंगलवार को वह स्कूटी पर अपने स्टोर पर जा रहा था इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव बरोट निवासी बसावा सिंह की शिकायत पर ढांड थाना में केस दर्ज कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में बताया कि 28 अक्टूबर को उसका भतीजा अमरजीत सिंह स्कूटी पर गांव बटहेड़ी के लिए गांव से निकला था। जब वह डडवाना के पास पहुंचा तो एक ट्रैक्टर ड्राइवर अपने वाहन को तेजगति से चलाते हुए उसके भतीजे की स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। ट्राली का पहिया अमरजीत के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

    राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्वजन को सूचना देकर वहां बुलाया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था।

    ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। अमरजीत घर में अकेला कमाने वाला था और उसके दो बच्चे भी हैं। हादसे के बाद स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है। ढांड थाना के जांच अधिकारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के विरुद्ध केस दर्ज कर का जांच शुरू कर दी है।