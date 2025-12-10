कैथल में रेलवे अंडरपास में अंधेरा, राहगीरों को लूटपाट का डर, लोगों ने नगर परिषद के ईओ से की शिकायत

राजिंद्र तंवर, कैथल। जींद रोड पर बने रेलवे अंडरपास की स्थिति लंबे समय से दयनीय बनी हुई है। यहां लगी स्ट्रीट लाइटें कई महीनों से खराब पड़ी हैं, जिसके कारण रात के समय पूरा अंडरपास गहरे अंधेरे में डूबा रहता है।

अंधेरे का आलम यह है कि वाहन चालकों से लेकर पैदल यात्रियों तक सभी को रोजाना भारी खतरे का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास में अंधेरा इतना अधिक रहता है कि दस कदम आगे तक दिखाई नहीं देता। कई बार

दो वाहन आमने-सामने आने की स्थिति में नियंत्रण खो बैठते हैं। कुछ बाइक सवार तो गिरकर चोट भी खा चुके हैं।

लोगों ने कई बार नगर परिषद और संबंधित विभाग को लिखित व मौखिक रूप से शिकायत दी, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है।

शिकायतों के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रोजाना कार्यस्थलों और बाजारों से लौटने वाले लोगों का कहना है कि जब तक स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं होंगी, तब तक यह अंडरपास खतरे की जगह बना रहेगा। क्षेत्रवासी नगर परिषद प्रशासन से बार-बार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की मांग कर रहे हैं।

लूटपाट का रहता है डर: चांदी मॉडल टाउन निवासी चांदी वर्मा का कहना है कि पिछले कई साल से रेलवे अंडरपास में लाइटें न हाेने के कारण हमेशा अंधेरा छाया रहता है ओर अंधेरे की वजह से दिन ओर रात के समय यहां हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है।

इसमें कार, आटो व अन्य छोटे वाहनों का आवागमन भी अक्सर रहता है, ऐसे में जरा-सी चूक गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। लोग रात के समय इस मार्ग को छोड़कर अन्य रास्तों से जाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। लूटपाट का डर यहां बना रहता है।

अंधेरे में सफर के दौरान आती है परेशानी: बंसल शहरवासी जितेंद्र बंसल ने बताया कि रेलवे अंडरपास में लाइटें न हाेने के कारण असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी यहां बढ़ गई हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर शरारती तत्व देर रात यहां घूमते रहते हैं, जिससे लूटपाट की आशंका बनी रहती है। कुछ लोगों के साथ छीना-झपटी की घटनाएं भी हो चुकी हैं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह मार्ग और भी असुरक्षित बना हुआ है