हरियाणा में कैथल के पार्कों का होगा कायाकल्प, झूले-लाइब्रेरी और जिम खोले जाएंगे

जागरण संवाददाता, कैथल। नगर परिषद की तरफ से शहर के पार्कों में झूले व ओपन जिम लगाई जाएंगी। पार्कों में रख-रखाव को लेकर चौकीदार की भी व्यवस्था होगी। पार्कों में टूटे पड़े सामान की मरम्मत को लेकर भी टेंडर लगाया जाएगा।

इस बारे में हाउस की बैठक में पार्षदों की तरफ से डिमांड भी रखी गई है। बता दें कि शहर में छोटे व बड़े करीब 40 पार्क है। इस समय चिल्ड्रन पार्क, जवाहर लाल नेहरू पार्क, उधम सिंह पार्क, सेक्टर 19 पार्क सहित सेक्टरों में स्थित पार्क नगर परिषद के अधीन आते हैं।

उधम सिंह पार्क शहर के वार्ड नंबर चार में स्थित है। इस पार्क में चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। तार भी नंगे पड़े हुए हैं, इस कारण यहां आने वाले लोगों को हादसे का डर बना रहता है। वहीं शौचालय की भी साफ-सफाई नहीं है। इससे यहां आने-जाने वाले लोगों को बीमारियां फैलने की आशंका रहती है।

जवाहर पार्क में बनेगी ई-लाइब्रेरी, मिल चुकी है मंजूरी नगर परिषद की तरफ से जवाहर पार्क में ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। करीब दस करोड़ रुपये की राशि इस पर खर्च होगी। इसे लेकर जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पार्क में ई-लाइब्रेरी के बनने से युवाओं को परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर सुविधा मिलेगी। इस समय दमकल विभाग केंद्र के पास स्वामी विवेकानंद के नाम से लाइब्रेरी प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही है।