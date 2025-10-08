Language
    हरियाणा में कैथल के पार्कों का होगा कायाकल्प, झूले-लाइब्रेरी और जिम खोले जाएंगे

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    कैथल नगर परिषद शहर के पार्कों में सुधार करने जा रही है। इसके तहत पार्कों में झूले और ओपन जिम लगाए जाएंगे साथ ही सुरक्षा के लिए चौकीदार तैनात होंगे। जवाहर पार्क में एक ई-लाइब्रेरी भी बनेगी जिससे युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। पार्कों की नियमित सफाई और मरम्मत पर भी ध्यान दिया जाएगा।

    शहर के पार्कों में लगेंगे झूले, ओपन जिम, साफ-सफाई व मरम्मत का लगेगा टेंडर

    जागरण संवाददाता, कैथल। नगर परिषद की तरफ से शहर के पार्कों में झूले व ओपन जिम लगाई जाएंगी। पार्कों में रख-रखाव को लेकर चौकीदार की भी व्यवस्था होगी। पार्कों में टूटे पड़े सामान की मरम्मत को लेकर भी टेंडर लगाया जाएगा।

    इस बारे में हाउस की बैठक में पार्षदों की तरफ से डिमांड भी रखी गई है। बता दें कि शहर में छोटे व बड़े करीब 40 पार्क है। इस समय चिल्ड्रन पार्क, जवाहर लाल नेहरू पार्क, उधम सिंह पार्क, सेक्टर 19 पार्क सहित सेक्टरों में स्थित पार्क नगर परिषद के अधीन आते हैं।

    उधम सिंह पार्क शहर के वार्ड नंबर चार में स्थित है। इस पार्क में चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। तार भी नंगे पड़े हुए हैं, इस कारण यहां आने वाले लोगों को हादसे का डर बना रहता है। वहीं शौचालय की भी साफ-सफाई नहीं है। इससे यहां आने-जाने वाले लोगों को बीमारियां फैलने की आशंका रहती है।

    जवाहर पार्क में बनेगी ई-लाइब्रेरी, मिल चुकी है मंजूरी

    नगर परिषद की तरफ से जवाहर पार्क में ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। करीब दस करोड़ रुपये की राशि इस पर खर्च होगी।

    इसे लेकर जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पार्क में ई-लाइब्रेरी के बनने से युवाओं को परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर सुविधा मिलेगी। इस समय दमकल विभाग केंद्र के पास स्वामी विवेकानंद के नाम से लाइब्रेरी प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही है।

    पार्क में लगाए जाएंगे झूले व ओपन जिम: सुरभि गर्ग

    नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने बताया कि शहर के सेक्टर 19 स्थित पार्क में ओपन जिम व झूले लगाए जाएंगे। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है।

    वहीं अन्य पार्कों में मरम्मत के कार्य को लेकर टेंडर लगाया जाएगा। सभी पार्कों में नियमित रूप से सफाई के निर्देश जारी किए गए हैं। नंगे तारों को ठीक करवाया जा रहा है। शौचालयों की सफाई सहित अन्य कार्यों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।