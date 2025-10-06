Kaithal News: पटाखे बेचने वाले दो गिरफ्तार, पकड़ा गया पटाखों से भरा ट्रक

कैथल पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में 1659 किलोग्राम चटर-पटर पटाखे बरामद किए गए जबकि दूसरे मामले में 367 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे रखने और बेचने के दो मामलों में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपित से ट्रक में भरे 1659 किलो चटर पटर पटाखे और दूसरे आरोपित से 367 किलो पटाखे बरामद किए गए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआइ प्रदीप कुमार की अगुवाई में एएसआइ जसमेर सिंह की टीम शाम के समय गश्त के दौरान जनकपुरी कालोनी कैथल में मौजूद थी। टीम को गुप्त सूचना मिली कि वार्ड नं नौ कवर चौक असंध निवासी राजेंद्र सिंह हाल अंबेडकर नगर कैथल निवासी रामफल के मकान में किराए पर रह रहा है।

उसने ओक्सफोर्ड स्कूल के पीछे कालोनी अंबेडकर नगर कैथल में अवैध रूप से पटाखे बेचने के लिए रखे हुए हैं। वह कैंटर में अवैध पटाखे चटर-पटर लोड करके बेचने के लिए कहीं बाहर लेकर जाने वाला हैं। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ व फायर ब्रिगेड से नरेश कुमार की टीम ने मौके पर छापेमारी करके आरोपित से कैंटर में रखी 200 पेटियों से 1659.470 किलोग्राम चटर-पटर ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

राजेंद्र सिंह बरामद पटाखों व सामग्री से संबंधित कोई लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सका। इस बारे में आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। बाक्स 367.566 किलोग्राम अवैध पटाखों सहित आरोपित काबू पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूंडरी चौकी पुलिस के एएसआइ बलजीत सिंह की टीम गश्त के दौरान ब्रह्मानंद चौक पूंडरी पर मौजूद थी।

टीम को सूचना मिली थी कि असंध जिला करनाल निवासी बलजीत सिंह जो हाल किराएदार पाई रोड पूंडरी अवैध पटाखे चटर-पटर लेकर बेचने के लिए कहीं बाहर जाने वाला है। पूंडरी चौकी पुलिस व दमकल विभाग पूंडरी से दर्शन सिंह की टीम ने मौके पर छापेमारी करके आरोपित से 45 पेटियों में 367.566 किलोग्राम चटर पटर ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री व 220 किलोग्राम गत्ता पेटी डिस्पोजल बरामद हुई।