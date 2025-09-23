कैथल: जाट राजा सूरजमल के नाम को लेकर बुरे फंसे कन्हैया मित्तल, भड़के लोगों ने सिंगर के पोस्टर पर पोती कालिख

कैथल में महाराजा सूरजमल जाट खेल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गायक कन्हैया मित्तल द्वारा स्टेडियम का नाम गलत लिखने पर जाट समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम के गेट पर ताला लगा दिया और कन्हैया मित्तल से माफी की मांग की। बाद में कन्हैया मित्तल और कार्यक्रम आयोजकों ने वीडियो जारी कर माफी मांगी।

जागरण संवाददाता, कैथल। सोमवार को रात के समय करनाल रोड स्थित महाराजा सूरजमल जाट खेल स्टेडियम में श्री श्याम का जागरण था। इसमें भजन गायक कन्हैया मित्तल को बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान जिस समय कन्हैया मित्तल भजन गा रहे थे तो उनके फेसबुक पर भी एक गाने को लाइव किया गया था। इस लाइव के दौरान फेसबुक पेज पर महाराजा सूरजमल स्टेडियम की जगह सूरजखान स्टेडियम लिख दिया गया। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।

मंगलवार को सुबह जाट समाज के लोग एकत्रित हो गए और बवाल शुरू कर दिया। जगरूप ढुल, गुरदीप ढांडा, होशियार गिल, महावीर चहल सहित काफी संख्या में युवाओं ने स्टेडियम में टेंट का सामान अंदर रहते हुए ही मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद वहीं धरने पर बैठ गए थे।

युवाओं ने कहा कि सूरजमल उनके आदरणीय हैं और पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया था। ऐसे महापुरुष के बारे में गलत लिखना बहुत बड़ी गलती है। इसी दौरान स्टेडियम के बाहर लगे कन्हैया मित्तल के पोस्टर पर काली स्याही लगा दी गई।

लोगों ने मांग की थी कि कन्हैया मित्तल स्वयं लाइव आकर इस गलती के लिए माफी मांगे। वहीं जाट हाई स्कूल सोसाइटी पदाधिकारियों ने कहा कि आगे से कभी भी कन्हैया मित्तल के कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक कमेटी के एक सदस्य ने दावा किया कि भविष्य में वे कन्हैया मित्तल को कार्यक्रम में ही नहीं बुलाएंगे।

इस मामले को लेकर विरोध होने की जानकारी आयोजक टीम और गायक कन्हैया मित्तल की टीम को मिल गई थी। दोपहर को पहले तो मित्तल की फेसबुक चलाने वाले टीम के सदस्य ने इसको लेकर गलती मानी और माफी मांगी थी। सदस्य ने कहा कि यह गलती से हुआ था और रात को ही इसमें सुधार कर लिया गया था।