कैथल में डकैती डाल नौकर भाग गया था नेपाल, अब 10 साल जेल काटेगा; जुर्माना भी भरेगा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    कैथल की अजय मार्केट में 2022 में हुई डकैती के मामले में अदालत ने दोषी योगेंद्र को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपित ने भाजप ...और पढ़ें

    कैथल में डकैती डाल नौकर भाग गया था नेपाल (File Photo)


    जागरण संवाददाता, कैथल। साल 2022 के दौरान अजय मार्केट कैथल स्थित एक घर में डकैती की वारदात करने के मामले में दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल मोहित अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को सजा सुना दी। अदालत ने आरोपित को 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।

    पुलिस टीम ने डकैती में शामिल आरोपित वार्ड नंबर-7 अटरिया जिला कईलाली नेपाल निवासी योगेंद्र को नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने भाजपा नेता के भतीजे संजय के घर से एक करोड़ 28 लाख रुपये सहित लाखों रुपये के आभूषणों की डकैती की थी।

    डीएसपी बीरभान ने बताया कि अजय मार्केट कैथल निवासी संजय तंवर की शिकायत के अनुसार उसके घर में 20 साल से रूप सिंह निवासी नेपाल घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। उन्होंने वारदात से करीब 10 दिन पहले ही नेपाल निवासी प्रवीण को नया नौकर रखा था। 18 फरवरी 2022 को वह व उसका परिवार अपने नौकरों को घर पर छोड़कर शादी समारोह में चंडीगढ़ गए थे।

     