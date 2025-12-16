कैथल में डकैती डाल नौकर भाग गया था नेपाल, अब 10 साल जेल काटेगा; जुर्माना भी भरेगा

जागरण संवाददाता, कैथल। साल 2022 के दौरान अजय मार्केट कैथल स्थित एक घर में डकैती की वारदात करने के मामले में दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल मोहित अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को सजा सुना दी। अदालत ने आरोपित को 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।

पुलिस टीम ने डकैती में शामिल आरोपित वार्ड नंबर-7 अटरिया जिला कईलाली नेपाल निवासी योगेंद्र को नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने भाजपा नेता के भतीजे संजय के घर से एक करोड़ 28 लाख रुपये सहित लाखों रुपये के आभूषणों की डकैती की थी।