    पेचकस से किए पांच वार, दिल और फेफड़े में हुए छेद, कैथल में बेरहमी से युवक की हत्या

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:58 PM (IST)

    कैथल के कुलवंत नगर में सुरेंद्र नामक युवक की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, सुरेंद्र पर पेचकस से पांच वार किए गए थे, जिससे उसके दिल और फेफड़ों में छेद हो गया था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, कैथल। कुलवंत नगर कलायत निवासी 27 वर्षीय सुरेंद्र की हत्या को लेकर शुक्रवार को तीन डाक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसमें सामने आया कि सुरेंद्र पर पेचकस से पांच वार किए गए थे।

    इससे उसके हार्ट और फेफड़े में छेद हो गया था। इसी कारण उसकी मौत भी हो गई थी। इसके अलावा किडनी, लीवर और स्पलीन के सैंपल लेकर जांच के लिए मधुबन (करनाल) एफएसएल लैब में भी भेज दिए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को शव सौंप दिया गया।

    पुलिस ने इस मामले में आरोपित गांव मानस निवासी अमन व विजय उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वीरवार को मृतक सुरेंद्र के भाई विरेंद्र की शिकायत के आधार पर गांव मानस निवासी पूनम, पूनम के बेटे और बेटे के दोस्त के विरुद्ध हत्या की धाराओं के तहत सिविल लाइन थाना में केस दर्ज कर लिया गया है।

    अब इसमें एससी एसटी की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। मृतक सुरेंद्र अनुसूचित जाति से संबंधित रखता था। जांच में यह भी सामने आया कि पूनम के बेटे के दोस्त ने ही फोन करके बेटे को बताया था कि महिला आज सुरेंद्र के साथ गांव से गई है।