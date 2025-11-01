पेचकस से किए पांच वार, दिल और फेफड़े में हुए छेद, कैथल में बेरहमी से युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, कैथल। कुलवंत नगर कलायत निवासी 27 वर्षीय सुरेंद्र की हत्या को लेकर शुक्रवार को तीन डाक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसमें सामने आया कि सुरेंद्र पर पेचकस से पांच वार किए गए थे। इससे उसके हार्ट और फेफड़े में छेद हो गया था। इसी कारण उसकी मौत भी हो गई थी। इसके अलावा किडनी, लीवर और स्पलीन के सैंपल लेकर जांच के लिए मधुबन (करनाल) एफएसएल लैब में भी भेज दिए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को शव सौंप दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने इस मामले में आरोपित गांव मानस निवासी अमन व विजय उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वीरवार को मृतक सुरेंद्र के भाई विरेंद्र की शिकायत के आधार पर गांव मानस निवासी पूनम, पूनम के बेटे और बेटे के दोस्त के विरुद्ध हत्या की धाराओं के तहत सिविल लाइन थाना में केस दर्ज कर लिया गया है।